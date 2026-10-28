Para a deputada estadual Professora Bebel (PT), a fuga do senador Flávio Bolsonaro (PL) para os Estados Unidos, confirmada de forma oficial, “é mais uma nódoa indelével na extrema-direita e a confirmação de que a vitória histórica do presidente Lula e do povo brasileiro livrou nosso país de um destino trágico, caso esse representante miliciano viesse a vencer as eleições”. Bebel, principal liderança do Partido dos Trabalhadores na região, diz esperar que aqueles que ainda nutrem ilusões no bolsonarismo e na extrema-direita como um todo possam refletir sobre esses acontecimentos e sobre a política brasileira, contribuindo para a construção de um clima de paz em direção a um futuro promissor para o nosso país, com solidariedade e justiça social.

Diante da fuga covarde de Flávio Bolsonaro, Bebel se lembrou que Lula enfrentou a prisão, se recusou a usar tornozeleira eletrônica e só saiu da prisão quando conseguiu provar sua inocência. Essa fuga para os Estados Unidos, na opinião da deputada estadual piracicabana, “é a prova também de que Flávio, assim como seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, está envolvido até as tampas com escândalos de corrupção, roubalheira e trambiques os mais variados”, escreveu em suas redes sociais.

Porém, agora, Bebel diz que caberá à justiça, à polícia e ao Senado Federal tomarem as providências necessárias contra esse fugitivo, que não merece continuar ostentando o título de senador da República. Da tribuna da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, nesta última terça-feira, 27 de outubro, Bebel declarou: “ estou muito feliz em ser do Partido dos Trabalhadores e de ter feito parte das mobilizações que permitiram a eleição do presidente Lula. Sua reeleição foi uma resposta para o Brasil e para o mundo de que a democracia deve prevalecer.