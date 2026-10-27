A Polícia Civil prendeu em flagrante nesta terça-feira (27) um homem de 42 anos suspeito de receptar equipamentos furtados de unidades do Serviço Municipal de Água e Esgoto (Semae) de Piracicaba. Os materiais foram encontrados em um imóvel no Parque Orlanda, onde o investigado, que trabalha como eletricista no ramo de automação industrial, também mantinha duas pistolas e munições.
A prisão foi realizada por policiais da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic), por meio do Setor Especializado em Combate aos Crimes de Corrupção, Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro (Seccold), durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça.
No imóvel, os agentes localizaram diversos inversores de frequência semelhantes aos furtados de estações do Semae. Os equipamentos são utilizados para acionar as bombas responsáveis por levar a água tratada aos reservatórios e às residências. Um servidor da autarquia compareceu ao local e reconheceu os materiais como pertencentes ao serviço municipal.
Um dos inversores estava com o lacre de identificação arrancado. Segundo a investigação, a retirada poderia indicar uma tentativa de ocultar a origem do equipamento.
No mesmo endereço, os policiais encontraram duas pistolas e diversas munições dentro de um cofre. Embora o suspeito tenha apresentado documentos das armas, foram identificadas irregularidades relacionadas ao endereço autorizado para a guarda e à presença de munições restritas em seu acervo. As armas e as munições foram apreendidas e serão submetidas à perícia. Um celular também foi recolhido.
O homem foi autuado em flagrante por receptação qualificada e posse irregular de arma de fogo. Ele foi encaminhado à Cadeia Pública local, onde permanece à disposição da Justiça.
Esta é a terceira prisão relacionada ao caso. Na quarta-feira (21), a Polícia Civil já havia prendido, por ordem judicial, dois homens apontados como responsáveis pelos furtos.
Furtos provocaram falta de água
De acordo com a investigação, foram registrados sete ataques a quatro unidades do Semae entre 1º de setembro e 8 de outubro. Os crimes afetaram diretamente o abastecimento de água em Piracicaba.
Em um dos episódios, o furto de um inversor de frequência em uma estação de bombeamento no Taquaral deixou a região leste da cidade cerca de 15 horas sem água.
O prejuízo declarado com os equipamentos furtados ultrapassa R$ 57 mil, sem considerar os danos a painéis, cabos e sistemas de segurança.
Segundo o delegado Ivan Luís Constâncio, responsável pelo caso, as características dos crimes levantaram desde o início a suspeita de que os equipamentos estavam sendo adquiridos por alguém com conhecimento técnico do setor.
“Com a prisão de hoje, chegamos a quem recebia os equipamentos e recuperamos parte do que foi levado da cidade. A investigação continua”, afirmou.
Os materiais recuperados passarão por perícia e serão devolvidos ao Semae ao final dos procedimentos. O inquérito segue em andamento na Deic de Piracicaba, sob segredo de Justiça.
Informações sobre furtos ou comercialização de equipamentos elétricos de origem suspeita podem ser repassadas anonimamente ao Disque-Denúncia, pelo telefone 181.