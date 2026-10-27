A Polícia Civil prendeu em flagrante nesta terça-feira (27) um homem de 42 anos suspeito de receptar equipamentos furtados de unidades do Serviço Municipal de Água e Esgoto (Semae) de Piracicaba. Os materiais foram encontrados em um imóvel no Parque Orlanda, onde o investigado, que trabalha como eletricista no ramo de automação industrial, também mantinha duas pistolas e munições.

A prisão foi realizada por policiais da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic), por meio do Setor Especializado em Combate aos Crimes de Corrupção, Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro (Seccold), durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça.

No imóvel, os agentes localizaram diversos inversores de frequência semelhantes aos furtados de estações do Semae. Os equipamentos são utilizados para acionar as bombas responsáveis por levar a água tratada aos reservatórios e às residências. Um servidor da autarquia compareceu ao local e reconheceu os materiais como pertencentes ao serviço municipal.