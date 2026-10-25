O deputado estadual Alex Madureira (PL) votou na Escola Estadual José Martins de Toledo, no distrito de Ártemis, em Piracicaba, durante o segundo turno das eleições presidenciais, neste domingo (25). O parlamentar demonstrou confiança no processo eleitoral.

Madureira foi reeleito deputado estadual no primeiro turno, realizado em 4 de outubro, com 122.704 votos em todo o Estado de São Paulo, garantindo seu terceiro mandato consecutivo na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp). Em Piracicaba, recebeu 54.417 votos.