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SEGUNDO TURNO

Alex Madureira vota em escola de Ártemis, em Piracicaba

Por Da Redação |
| Tempo de leitura: < 1 min
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O deputado estadual Alex Madureira (PL) votou na Escola Estadual José Martins de Toledo, no distrito de Ártemis, em Piracicaba, durante o segundo turno das eleições presidenciais, neste domingo (25). O parlamentar demonstrou confiança no processo eleitoral.

Madureira foi reeleito deputado estadual no primeiro turno, realizado em 4 de outubro, com 122.704 votos em todo o Estado de São Paulo, garantindo seu terceiro mandato consecutivo na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp). Em Piracicaba, recebeu 54.417 votos.

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