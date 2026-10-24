A ocorrência foi atendida por policiais da Força Tática da Polícia Militar, após uma denúncia anônima.

Um homem de 63 anos foi preso em flagrante na noite de sexta-feira (23), após realizar disparos de arma de fogo durante um desentendimento entre vizinhos na Vila Esteves, em Limeira, na região de Piracicaba.

O caso aconteceu em um imóvel localizado na Rua Espírito Santo. Durante a averiguação, os policiais conversaram com moradores próximos, que relataram ter ouvido tiros após uma discussão nas proximidades.

Ao chegarem à residência indicada, os agentes encontraram o idoso, que informou possuir uma pistola calibre .380 guardada em um armário trancado. Ele entregou voluntariamente a arma e apresentou os documentos correspondentes, mas os policiais identificaram uma irregularidade na documentação.

Na vistoria do local, foram encontradas nove munições intactas na pistola e cinco cartuchos deflagrados no corredor da casa. O material foi recolhido para análise.