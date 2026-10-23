O Clube Recreativo dos Metalúrgicos, mantido pelo Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Piracicaba e Região, conta neste segundo semestre de 2026, com 110 times que disputam os Campeonatos de Futebol Máster, Social Livre e Veterano.

Com isso, em mais um ano, o Clube se consolida como o maior do estado de São Paulo, em número de times inscritos nos seus Campeonatos de Futebol. Considerando Piracicaba e Região, somos também o maior número de campos, totalizando 15, abertos para as disputas.

O excelente resultado é reflexo de uma diretoria atuante e de funcionários comprometidos “Temos uma história marcada pela organização e dedicação em nosso espaço de lazer. O futebol é uma das modalidades que mais cresceu nos últimos anos, devido ao empenho de todos os envolvidos e a confiança dos atletas e comissão técnica. Somado tudo isso, só posso afirmar que temos orgulho de pertencer a essa realidade que traz saúde, qualidade de vida, lazer e integração aos trabalhadores e seus familiares”, afirma o presidente da entidade, Wagner da Silveira (Juca).