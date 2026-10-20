A Receita Federal abriu um novo leilão eletrônico de mercadorias apreendidas ou abandonadas que inclui iPhones 17 com lances mínimos a partir de R$ 2.301. O edital nº 0800100/000014/2026 reúne 203 lotes de produtos variados, entre eletrônicos, celulares e veículos. O período para apresentação de propostas começa às 8h de 4 de novembro e termina às 21h de 10 de novembro de 2026.
A sessão pública de classificação está prevista para 12 de novembro, às 9h, enquanto a etapa de lances começa às 10h. Os horários seguem o horário de Brasília.
Entre os destaques estão aparelhos da linha iPhone 17, incluindo as versões Pro e Pro Max. Os valores divulgados são preços mínimos para iniciar a disputa e podem aumentar conforme os participantes apresentarem novas ofertas.
O leilão é realizado pela Superintendência Regional da Receita Federal da 8ª Região Fiscal, responsável pelo certame em São Paulo. O edital completo e a relação dos lotes estão disponíveis no Sistema de Leilão Eletrônico da Receita Federal.
iPhone 17 tem lance inicial de R$ 2,3 mil
O edital inclui diferentes modelos de celulares da Apple, com preços mínimos que variam conforme a versão e as características dos aparelhos.
Entre os lotes disponíveis estão:
- iPhone 17 de 256 GB: lance mínimo de R$ 2.301;
- iPhone 17 Pro de 256 GB: lance mínimo de R$ 3.295;
- iPhone 17 Pro Max de 256 GB: há lotes com valores mínimos de R$ 3.659;
- iPhone 17 Pro Max de 512 GB: há lote com lance mínimo de R$ 3.543.
Os valores constam na relação oficial de mercadorias do leilão e podem ser consultados individualmente no sistema da Receita Federal.
Além dos celulares, o certame reúne outros equipamentos eletrônicos, incluindo computadores, tablets e relógios inteligentes. Também há lotes de veículos e mercadorias de outras categorias.
A participação, porém, varia conforme o lote. Pessoas físicas e empresas podem disputar determinados itens, enquanto outros são destinados exclusivamente a pessoas jurídicas. Por isso, é necessário conferir as condições específicas antes de apresentar uma proposta.
Preço inicial não é o valor final
Apesar dos valores abaixo dos praticados normalmente no varejo, o lance mínimo não representa necessariamente o custo final da compra.
Durante a etapa competitiva, os participantes podem apresentar ofertas superiores às propostas iniciais. Além disso, o comprador deve considerar eventuais tributos incidentes, custos de transporte e despesas relacionadas à retirada dos produtos, conforme as condições aplicáveis.
Outro ponto importante é o estado de conservação das mercadorias. Os itens são vendidos conforme as condições estabelecidas no edital, e o interessado deve verificar a descrição de cada lote antes de participar. Não se deve presumir que todos os aparelhos estejam lacrados, funcionando perfeitamente ou acompanhados de todos os acessórios.
Por isso, comparar o lance inicial com o preço de uma loja não é suficiente para determinar se a compra realmente compensa.
Quem pode participar do leilão?
O leilão é realizado pela internet e pode ser acompanhado por interessados de diferentes regiões do país. Para participar, é necessário acessar o sistema oficial da Receita Federal e atender aos requisitos previstos no edital.
As pessoas físicas precisam ter idade mínima de 18 anos — ou ser legalmente emancipadas —, CPF regular e conta gov.br com nível prata ou ouro, além de cumprir as demais exigências aplicáveis.
Entretanto, nem todos os lotes estão disponíveis para pessoas físicas. No edital, os lotes de celulares destinados a esse público estão concentrados entre os números 74 e 106. A autorização deve ser conferida individualmente na página de cada lote.
A apresentação das propostas e a disputa ocorrem no Sistema de Leilão Eletrônico, acessado pelos canais oficiais da Receita Federal.
Celulares comprados por pessoas físicas não podem ser revendidos
Uma das regras que exigem atenção é a destinação dos produtos arrematados. Nos termos aplicáveis a esse tipo de leilão, pessoas físicas não podem comprar mercadorias para revenda comercial.
No caso dos celulares, a aquisição por pessoa física deve respeitar a finalidade de uso próprio estabelecida no edital. As empresas também devem observar as restrições específicas previstas para os lotes, incluindo as regras de destinação e comercialização.
Antes de participar, o interessado deve consultar as condições completas para evitar uma compra incompatível com as regras do certame.
Onde os produtos devem ser retirados?
Os itens não são enviados automaticamente para o endereço do comprador. A retirada deve ser providenciada pelo arrematante, de acordo com as instruções e os prazos definidos no edital.
Os lotes deste certame estão distribuídos em unidades de armazenamento no estado de São Paulo, incluindo locais como a capital paulista, Piracicaba, Araraquara e Bauru. O endereço exato depende do lote escolhido.
Por isso, quem mora em outra cidade ou estado precisa calcular os custos e a logística de deslocamento antes de dar um lance. Também é necessário verificar se a retirada poderá ser realizada por um representante autorizado e quais documentos serão exigidos.
O descumprimento do prazo de retirada pode resultar na perda da mercadoria, conforme as regras do edital.
Como dar lances no leilão da Receita Federal?
O procedimento é realizado eletronicamente. O interessado deve acessar o sistema oficial, entrar com a conta gov.br exigida e consultar o edital e os lotes disponíveis.
As principais etapas são:
- Acessar o Sistema de Leilão Eletrônico da Receita Federal;
- Consultar o edital nº 0800100/000014/2026 e a relação de mercadorias;
- Verificar quais lotes permitem a participação de pessoas físicas;
- Conferir o lance mínimo, a descrição dos produtos, o local de armazenamento e as condições de retirada;
- Apresentar a proposta dentro do prazo estabelecido;
- Acompanhar a classificação e, se habilitado, participar da sessão de lances.
Quem vencer deverá efetuar o pagamento nos prazos e pelas formas estabelecidos no edital. O não pagamento pode gerar penalidades e impedir a participação em outros leilões, conforme as regras aplicáveis.
A Receita Federal orienta os interessados a utilizar exclusivamente seus canais oficiais. A leitura integral do edital é fundamental para conhecer as condições de pagamento, retirada, participação e eventuais restrições de uso dos produtos.