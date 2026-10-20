A Receita Federal abriu um novo leilão eletrônico de mercadorias apreendidas ou abandonadas que inclui iPhones 17 com lances mínimos a partir de R$ 2.301. O edital nº 0800100/000014/2026 reúne 203 lotes de produtos variados, entre eletrônicos, celulares e veículos. O período para apresentação de propostas começa às 8h de 4 de novembro e termina às 21h de 10 de novembro de 2026.

A sessão pública de classificação está prevista para 12 de novembro, às 9h, enquanto a etapa de lances começa às 10h. Os horários seguem o horário de Brasília.

Entre os destaques estão aparelhos da linha iPhone 17, incluindo as versões Pro e Pro Max. Os valores divulgados são preços mínimos para iniciar a disputa e podem aumentar conforme os participantes apresentarem novas ofertas.