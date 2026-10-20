SRA. ALINE ESTEVES LOPES DE MORAES Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 37 anos, filha dos finados Sr. Jose das Neves Lopes de Jesus e da Sra. Cilsa Vieira Esteves Lopes, era casada com o Sr. Tiago de Moraes Santos. Deixa o filho: Davi Lucca Esteves Lopes de Moraes. Deixa irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 16h00 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Safira", para o Cemitério Municipal da Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SR. ADELMO DA SILVA Faleceu anteontem, na cidade de Limeira/SP, contava 68 anos, filho dos finados Sr. Ladislau Martins da Silva e da Sra. Geralda de Freitas Silva, era casado com a Sra. Roseli Aparecida Graciano da Silva; deixa os filhos: Allan Graciano da Silva, falecido; Aline Graciano da Silva Ribeiro, casada com o Sr. Nonato Ribeiro de Jesus e Daiane Graciano, casada com o Sr. Jose Eduardo. Deixa irmãos, neto, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, às 15h00 no Cemitério Municipal da cidade de Iracemápolis/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

ANALISTA DE CUSTOS: SRA. AVETE PETTAN FABIAN Faleceu dia 17/10/2026, nesta cidade, contava 81 anos, filha dos finados Sr. Angelo Pettan e da Sra. Ignez Justolin Pettan, era casada com o Sr. Carlos Fabian; deixa o filho Carlos Henrique Fabian, casado com a Sra. Marina Morosini Fabian. Deixa o neto Rafael Fabian, os irmãos: Aparecida Pettan e Angelo Jose Pettan, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório da Saudade, sala "05", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.