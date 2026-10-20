SRA. ALINE ESTEVES LOPES DE MORAES Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 37 anos, filha dos finados Sr. Jose das Neves Lopes de Jesus e da Sra. Cilsa Vieira Esteves Lopes, era casada com o Sr. Tiago de Moraes Santos. Deixa o filho: Davi Lucca Esteves Lopes de Moraes. Deixa irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 16h00 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Safira", para o Cemitério Municipal da Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. ADELMO DA SILVA Faleceu anteontem, na cidade de Limeira/SP, contava 68 anos, filho dos finados Sr. Ladislau Martins da Silva e da Sra. Geralda de Freitas Silva, era casado com a Sra. Roseli Aparecida Graciano da Silva; deixa os filhos: Allan Graciano da Silva, falecido; Aline Graciano da Silva Ribeiro, casada com o Sr. Nonato Ribeiro de Jesus e Daiane Graciano, casada com o Sr. Jose Eduardo. Deixa irmãos, neto, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, às 15h00 no Cemitério Municipal da cidade de Iracemápolis/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
ANALISTA DE CUSTOS: SRA. AVETE PETTAN FABIAN Faleceu dia 17/10/2026, nesta cidade, contava 81 anos, filha dos finados Sr. Angelo Pettan e da Sra. Ignez Justolin Pettan, era casada com o Sr. Carlos Fabian; deixa o filho Carlos Henrique Fabian, casado com a Sra. Marina Morosini Fabian. Deixa o neto Rafael Fabian, os irmãos: Aparecida Pettan e Angelo Jose Pettan, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório da Saudade, sala "05", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. EGIDIO PEREIRA Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 81 anos, filho dos finados Sr. Sebastião Antonio Pereira e da Sra. Teresa Marchi Pereira, era casado com a Sra. Maria Ivone Montanari Pereira; deixa os filhos: Carlos Alberto Pereira, casado com a Sra. Zileide Ribeiro da Silva Pereira e Paulo Henrique Pereira, casado com a Sra. Patricia Franco Pereira. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 13h30 do Velório da Saudade, sala "08", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. ELZA FERREIRA LOPES Faleceu dia 17/10/2026 na cidade de Iracemápolis, aos 79 anos de idade e era viúva do Sr. João Batista Lopes. Era filha do Sr. Antonio Ferreira e da Sra. Remedio Castilho Ferreira, falecidos. Deixa os filhos: Claudinei Aparecido Lopes, falecido, Valquiria Maria Lopes dos Santos casada com Claudemir Gonçalves dos Santos e Elisandra de Fatima Lopes Saraiva casada com Vanderlei José Saraiva. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu corpo foi transladado em auto fúnebre para a cidade de Piracicaba e o seu sepultamento ocorreu dia 17/10/2026 às 17:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – sala 01, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. ISABEL CRISTINA APARECIDA GIANINA MARTIN Faleceu ontem, na cidade de Charqueada/SP, contava 53 anos, filha do Sr. Benedito Luiz Gianina, falecido, e da Sra. Maria Sebastiana Amaro Gianina, era casada com o Sr. Paulo Cezar Martin; deixa os filhos: Lucas Gianina Martin e Jaqueline Maria Martin, casada com o Sr. Jeferson Rafael Bizoto. Deixa a neta: Liz Martin Bizoto, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 10h00 do Velório Municipal de Charqueada/SP, para o Cemitério Municipal da cidade de Charqueada/SP. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. JOÃO FRANCISCO ZATARIN Faleceu ontem, nesta cidade, contava 76 anos, filho dos finados Sr. Alessio Zatarin e da Sra. Elisa Maria Scarel Zatarin, era casado com a Sra. Erani de Goes Zatarin; deixa os filhos: Valquiria Zatarin, casada com o Sr. Alex Antonio Carpim e Vinicius Zatarin e os netos Leonardo e Eduardo. Deixa também irmãos, sobrinhos, demais familiares e amigos. O velório será realizado hoje das 08h00 às 15h00 na sala "Esmeralda" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
JOEL RIBEIRO MUNIZ Faleceu dia 18/10/2026 na cidade de Piracicaba, aos 36 anos de idade e era casado com a Sra. Elisangela Aparecida Cardoso J. Freschinetti. Era filho do Sr. José Francisco Muniz e da Sra. Edna Alves Ribeiro. Deixa familiares e amigos. O seu corpo foi transladado via área para a cidade de São Luiz/MA e seu sepultamento ocorrerá hoje as 16:00hs no Cemitério Municipal de Cachoeira Grande/MA. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SR. JOSÉ PEDRO FERREIRA Faleceu dia 17/10/2026 na cidade de Saltinho, aos 87 anos de idade e era viúvo da 1ªnúpcias com a Sra. Rosalina Garcia e da 2ªnúpcias com a Sra. Isabel Rodrigues. Era filho do Sr. Joaquim Pedro Ferreira e da Sra. Maria das Dores Laureano, falecidos. Deixa os filhos: Maria Madalena Ferreira Zopi, Aparecida de Fatima Ferreira Zopi, José Benedito Ferreira, Antonio Maria Ferreira, Valdirene Ferreira, Luiz Rogerio Ferreira. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 18/10/2026 às 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Saltinho, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
MENINA: LUNA DIAS MARTINS: Faleceu dia 17/10/2026, nesta cidade, filha do Sr. Felipe Olivie Martins Pereira e da Sra. Jessica Albuquerque Dias Tonhon. Deixa o irmão: Vitor Jorge. Deixa avós, tios, tias, primos, demais familiares. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 10h00 da sala "03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA MARIA APARECIDA PROENÇA TEZOTO Faleceu anteontem, na cidade de Anhembi/SP, contava 68 anos, filha dos finados Sr. Jose Antonio Proença e da Sra. Ana de Ataide Proença, era casada com o Sr. Antonio Carlos Tezoto; deixa os filhos: Drª. Danyelle Aparecida Tezoto Wiezel e Denis Pierro Tezotto. Deixa netos, bisneto, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório do Cemitério Municipal da cidade de Anhembi/SP, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. MARIA LUCIA DOMARCO ISMAEL RIBEIRO Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 63 anos, filha do Sr. Emilio Ismael e da Sra. Maria Lygia Rensi Domarco Ismael, era casada com o Sr. Marcos Cesar Ribeiro, deixa os filhos: Rafael Ismael Ribeiro, casado com a Sra. Giovana Neuburger Santini Ribeiro e Mateus Ismael Ribeiro, e sua namorada Gabriela Scavariello Carvalho, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 16h30 da sala "D"- Lótus do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. MARIA LUIZA FOREZE MORETTI Faleceu 19/10/2026 na cidade de Piracicaba, aos 88 anos de idade e era viúva do Sr. Antonio Moretti. Era filha do Sr. Marcilio Foreze e da Sra. Angelina Osti, falecidos. Deixa os filhos: Antonio Vanderlei Moretti casado com Vera Zarbete Moretti, Maria Cecilia Moretti Mendes casada com Francisco Doclair Mendes, Jose Sidney Moretti, falecido que foi casado com Angela Cristina Spolidorio Moretti, Cintia Cristina Toneolo casado com Sergio Toneolo, Celia Cristina Moretti casada com Nilton Aparecido Rodrigues. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu corpo foi transladado em auto fúnebre para a cidade Rio das Pedras -SP e seu sepultamento ocorrerá hoje as 14:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Rio das Pedras, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. MARIA MAGDALENA MARCHETTE DA CUNHA Faleceu ontem, nesta cidade, contava 85 anos, filha dos finados Sr. José Marchette e da Sra. Nair do Amaral Marchette, era viúva do Sr. Carlos Alberto da Cunha; deixa os filhos: José Carlos da Cunha e Madlaine Aparecida da Cunha. Deixa netos, bisnetos, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 do Velório da Saudade, sala "04", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
ADVOGADO: DR. NOELIR CESTA Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 81 anos, filho dos finados Sr. Attilio Cesta e da Sra. Esmeralda Lydia Corrente Cesta, era casado com a Sra. Maria Aparecida Furlan Cesta; deixa os filhos: Juliana Cesta Benincasa, casada com o Sr. Douglas Leopoldo Benincasa e Henrique Cesta, casado com a Sra. Stefane Coutinho Cesta. Deixa os netos: Guilherme, Pedro, Rafael e Murilo. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 da sala "Standard" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. ORESIO TEIXEIRA Faleceu dia 18/10/2026 na cidade de São Pedro, aos 93 anos de idade e era viúvo da Sra. Helia Paschoal Teixeira. Era filho do Sr. Jaime Teixeira e da Sra. Maria Marques Santana, falecidos. Deixa as filhas: Silvana Aparecida Teixeira Leme de Moura casada com Ademar Luis Leme de Moura, Solange Aparecida Teixeira Trevisan casada com Paulo Sergio Trevisan e Eliane Teixeira Bragaia casada com Luis Otavio Bragaia. Deixa os netos Gustavo Teixeira Trevisan casado com Renata Cabrini Momesso e Gabriel Teixeira Bragaia. O Velório ocorreu dia 18/10/2026 a partir das 16:00hs até as 16:45hs, no Memorial Metropolitano de Piracicaba – Salão Nobre. Em seguida ocorreu a Cerimônia de Homenagens Póstumas, também no mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. REGINA CELIS COFANI TELLES DE FREITAS Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 79 anos, filha dos finados Sr. Tancredi Cofani e da Sra. Leonilda Trevisan Cofani, era viúva do Sr. Marco Aurélio Telles de Freitas; deixa as filhas: Marcia Regina Telles de Freitas, casada com o Sr. Walner Renato Victoria; Silvia Regina Telles de Freitas Correr, casada com o Sr. Lazaro Francisco Correr e Glaucia Telles Bortoletto, casada com o Sr. Marcos Francisco Bortoletto. Deixou sua amada neta: Vitoria Telles Correr e os Pets: Kim e Taz, demais familiares e amigos. O velório ocorreu anteontem das 07h30 às 09h45 na sala "Diamante" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, tendo seguido o féretro às 10h00 para a realização do Momento de Memórias no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. VILMA SARTORI DORIZOTI Faleceu dia 17/10/2026, nesta cidade, contava 75 anos, filha dos finados Sr. Santo Satori e da Sra. Maria Bonin Sartori, era viúva do Sr. Ulisses Dorizoti. Deixa irmãs, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 10h30 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
PROFESSORA: ZULMIRA BARBOSA Faleceu dia 17/10/2026, nesta cidade, contava 88 anos, filha dos finados Sr. Benedicto Francisco Barbosa e da Sra. Lazara Maria Barbosa. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, às 09h00 no Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.