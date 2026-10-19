O deputado estadual Alex Madureira esteve no HFC Saúde, em Piracicaba, para uma reunião com representantes da diretoria do hospital. O encontro teve como foco a aproximação institucional e o diálogo sobre iniciativas voltadas à saúde e ao atendimento da população. Assuntos relacionados à Associação dos Fornecedores de Cana de Piracicaba (AFOCAPI) também foram abordados durante a agenda.

A visita buscou reforçar a cooperação entre o poder público e as instituições, além de manter aberto um canal para discutir necessidades, desafios e possíveis ações conjuntas. A articulação envolve temas ligados à assistência em saúde e ao desenvolvimento regional, com atenção às demandas das entidades e dos setores que representam.

Durante a reunião, a diretoria do HFC Saúde ressaltou a importância do contato com representantes políticos para apresentar as necessidades da instituição e buscar alternativas que contribuam para a continuidade e a melhoria dos serviços hospitalares.