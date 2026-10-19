O deputado estadual Alex Madureira esteve no HFC Saúde, em Piracicaba, para uma reunião com representantes da diretoria do hospital. O encontro teve como foco a aproximação institucional e o diálogo sobre iniciativas voltadas à saúde e ao atendimento da população. Assuntos relacionados à Associação dos Fornecedores de Cana de Piracicaba (AFOCAPI) também foram abordados durante a agenda.
A visita buscou reforçar a cooperação entre o poder público e as instituições, além de manter aberto um canal para discutir necessidades, desafios e possíveis ações conjuntas. A articulação envolve temas ligados à assistência em saúde e ao desenvolvimento regional, com atenção às demandas das entidades e dos setores que representam.
Durante a reunião, a diretoria do HFC Saúde ressaltou a importância do contato com representantes políticos para apresentar as necessidades da instituição e buscar alternativas que contribuam para a continuidade e a melhoria dos serviços hospitalares.
O vice-presidente do HFC Saúde, José Coral, destacou que a instituição procura iniciativas que ajudem a manter e aprimorar o atendimento oferecido aos pacientes, especialmente aqueles assistidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
“Estamos sempre em busca de iniciativas que contribuam para a manutenção e o aprimoramento dos serviços oferecidos à população, especialmente aos pacientes atendidos pelo SUS”, afirmou Coral.
A agenda também reforçou a importância do diálogo entre instituições públicas e privadas para discutir questões que impactam Piracicaba e os municípios da região. A continuidade dessas conversas pode contribuir para aproximar as entidades dos representantes públicos e facilitar a apresentação de demandas relacionadas aos serviços prestados à comunidade.