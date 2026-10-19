A política tem seus rituais, e poucos são tão antigos quanto o de distinguir publicamente alguém por seus serviços. Mudam os regimes, os costumes e os critérios de prestígio, permanece a vontade de registrar certas trajetórias. Uma medalha entregue hoje poderá acabar numa gaveta, enquanto uma frase dita numa sessão legislativa talvez sobreviva por décadas. O que determina essa diferença? O tempo, claro, mas também a história que existe por trás do gesto.

Os gregos tinham uma deusa para a memória. Mnemosine, mãe das nove Musas, ocupava um lugar de origem na mitologia ligada às artes e ao conhecimento. A ideia merece atenção. Antes de produzir suas histórias, os homens precisaram guardar as anteriores, transmiti-las, dar-lhes continuidade. A memória não era um detalhe da cultura: era uma de suas condições. As cidades também dependem desse exercício, embora nem sempre saibam fazê-lo com o cuidado necessário.

Em Piracicaba, como em tantas outras cidades, a vida institucional foi sendo construída ao longo de décadas, entre mudanças políticas, debates e diferentes visões sobre os rumos do município. Parte desse percurso está registrada em documentos e arquivos, outra permanece na lembrança de quem acompanhou os acontecimentos. Recuperar essas histórias exige olhar para além dos nomes mais conhecidos e compreender as circunstâncias em que determinadas decisões foram tomadas.