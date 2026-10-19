Três linhas do transporte público de Piracicaba passam por ajustes nos horários a partir desta segunda-feira (19). As mudanças envolvem as linhas 401 – Ártemis/TCI, 507 – Parque Automotivo via Hyundai e 503 – Santa Rosa.

De acordo com a Prefeitura de Piracicaba, os reajustes têm como objetivo organizar o fluxo de ônibus e evitar conflitos de horários nas plataformas de embarque do Terminal Central.

As alterações buscam melhorar a distribuição dos veículos no terminal e organizar as operações de embarque e desembarque dos passageiros.