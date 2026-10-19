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Três linhas de ônibus têm horários alterados em Piracicaba; VEJA

Por Da Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Passageiros de Piracicaba devem ficar atentos às mudanças nos horários das linhas 401, 507 e 503. Os novos horários podem ser consultados no site da Piramobilidade.
Passageiros de Piracicaba devem ficar atentos às mudanças nos horários das linhas 401, 507 e 503. Os novos horários podem ser consultados no site da Piramobilidade.

Três linhas do transporte público de Piracicaba passam por ajustes nos horários a partir desta segunda-feira (19). As mudanças envolvem as linhas 401 – Ártemis/TCI, 507 – Parque Automotivo via Hyundai e 503 – Santa Rosa.

De acordo com a Prefeitura de Piracicaba, os reajustes têm como objetivo organizar o fluxo de ônibus e evitar conflitos de horários nas plataformas de embarque do Terminal Central.

As alterações buscam melhorar a distribuição dos veículos no terminal e organizar as operações de embarque e desembarque dos passageiros.

Como consultar os horários

Os usuários das três linhas podem consultar os horários atualizados no site piramobilidade.com.br/linhas-e-horarios, na página de linhas e horários .

A orientação é que os passageiros confiram os novos horários antes de sair de casa para evitar imprevistos nos deslocamentos.

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