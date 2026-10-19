Os eleitores que não compareceram às urnas no primeiro turno das Eleições Gerais de 2026, realizado em 4 de outubro, poderão votar normalmente no segundo turno, marcado para o próximo domingo (25). A ausência na primeira etapa não impede a participação na segunda, desde que a situação eleitoral esteja regular.

Isso ocorre porque cada turno é considerado uma eleição independente. Portanto, mesmo quem não votou na primeira etapa poderá escolher seus candidatos no segundo turno, sem precisar justificar previamente a ausência no primeiro.

O eleitor tem até 60 dias após cada turno para apresentar a justificativa de ausência. No primeiro turno, o prazo termina em 3 de dezembro. Já quem não votar no segundo turno terá até 8 de janeiro de 2027 para justificar.