Um homem de 51 anos, procurado pela Justiça, foi capturado na noite deste sábado (17), no bairro Vila Cristina, em Piracicaba, durante uma ação de policiais do Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP).

De acordo com as informações policiais, a equipe realizava patrulhamento especializado pelo município quando recebeu uma denúncia anônima indicando que um indivíduo procurado pela Justiça estaria em um endereço na Rua Iris Ast.

Após consultas aos sistemas policiais, os agentes levantaram a qualificação do suspeito e se deslocaram até o local indicado, onde conseguiram abordá-lo.

Durante a abordagem, o homem se identificou como outra pessoa e afirmou ser irmão do indivíduo procurado. No entanto, após a realização de reconhecimento facial, os policiais confirmaram sua verdadeira identidade. Diante da situação, foram utilizadas algemas, considerando o risco de fuga e a necessidade de garantir a segurança da equipe e do próprio abordado, conforme os critérios legais aplicáveis.