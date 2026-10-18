Um homem de 51 anos, procurado pela Justiça, foi capturado na noite deste sábado (17), no bairro Vila Cristina, em Piracicaba, durante uma ação de policiais do Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP).
A ocorrência também foi registrada como falsa identidade.
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De acordo com as informações policiais, a equipe realizava patrulhamento especializado pelo município quando recebeu uma denúncia anônima indicando que um indivíduo procurado pela Justiça estaria em um endereço na Rua Iris Ast.
Após consultas aos sistemas policiais, os agentes levantaram a qualificação do suspeito e se deslocaram até o local indicado, onde conseguiram abordá-lo.
Durante a abordagem, o homem se identificou como outra pessoa e afirmou ser irmão do indivíduo procurado. No entanto, após a realização de reconhecimento facial, os policiais confirmaram sua verdadeira identidade. Diante da situação, foram utilizadas algemas, considerando o risco de fuga e a necessidade de garantir a segurança da equipe e do próprio abordado, conforme os critérios legais aplicáveis.
Antes de ser apresentado à autoridade policial, o homem foi encaminhado à UPA Vila Cristina, pois apresentava vermelhidão no nariz. Após atendimento médico, ele foi liberado e conduzido ao Plantão Policial de Piracicaba.
Na delegacia, o delegado de plantão tomou ciência dos fatos e elaborou o boletim de ocorrência por captura de evadido e falsa identidade. O homem permaneceu à disposição da Justiça.