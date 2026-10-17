17 de outubro de 2026
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FATAL

VÍDEO: Queda de avião mata piloto e copiloto após decolagem

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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O avião caiu logo após a decolagem.
O avião caiu logo após a decolagem.

 Um acidente aéreo matou o piloto e o copiloto de uma aeronave na manhã desta sexta-feira (16), em Orlândia, a 310 km de Piracicaba.

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 O avião caiu logo após a decolagem nas proximidades da pista do aeródromo da cidade.

O momento da queda foi registrado por duas gravações: imagens de uma câmera de segurança do local e o vídeo de uma pessoa que filmava a decolagem bem perto da pista.

As duas vítimas são homens, um morador de São Paulo e outro de Manaus. Eles estavam em Orlândia para participar de um evento de hipismo que aconteceria na região.

 Após a queda, a área foi isolada para o trabalho da perícia da Polícia Civil e do Seripa - órgão da Força Aérea Brasileira responsável por investigar acidentes aéreos.

 Os corpos do piloto e do copiloto foram recolhidos e levados para o IML de Franca, onde passarão por exames. As causas do acidente ainda serão investigadas.

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