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ABRIRAM FOGO

Empresários são presos com armas após tiros no Rio Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Polícia Civil
Os homens foram presos e as armas apreendidas.
Os homens foram presos e as armas apreendidas.

  Uma investigação sobre disparos de arma de fogo no Rio Piracicaba terminou com a prisão de dois empresários e a apreensão de três armas na manhã desta sexta-feira (16), em Piracicaba.

  A operação foi conduzida por policiais civis da 2ª Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes), ligada ao Deic. 

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 Os agentes cumpriram mandados de busca e apreensão em dois endereços, nos bairros Santa Rosa e Santa Teresinha, com cerca de uma hora de intervalo entre as ações.

 Segundo a Polícia Civil, tudo começou com denúncias de que pessoas estariam efetuando tiros durante passeios de embarcação no Rio Piracicaba. A partir das informações, foi aberto inquérito e os suspeitos foram identificados.

 No bairro Santa Teresinha, os investigadores encontraram o primeiro empresário em seu estabelecimento comercial. Ao ser informado sobre a investigação, ele admitiu que mantinha uma arma em casa e indicou o endereço. No imóvel, os policiais apreenderam um revólver calibre .357.

 Já no bairro Santa Rosa, a segunda equipe localizou o outro investigado. Na residência, foram apreendidas duas armas: uma pistola calibre 6.35, de uso permitido, e uma pistola calibre 9mm, classificada como de uso restrito.

 Os dois homens foram presos em flagrante por posse irregular de arma de fogo e encaminhados à Delegacia. Eles permanecem à disposição da Justiça.

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