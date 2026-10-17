A operação foi conduzida por policiais civis da 2ª Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes), ligada ao Deic.

Uma investigação sobre disparos de arma de fogo no Rio Piracicaba terminou com a prisão de dois empresários e a apreensão de três armas na manhã desta sexta-feira (16), em Piracicaba.

Os agentes cumpriram mandados de busca e apreensão em dois endereços, nos bairros Santa Rosa e Santa Teresinha, com cerca de uma hora de intervalo entre as ações.

Segundo a Polícia Civil, tudo começou com denúncias de que pessoas estariam efetuando tiros durante passeios de embarcação no Rio Piracicaba. A partir das informações, foi aberto inquérito e os suspeitos foram identificados.

No bairro Santa Teresinha, os investigadores encontraram o primeiro empresário em seu estabelecimento comercial. Ao ser informado sobre a investigação, ele admitiu que mantinha uma arma em casa e indicou o endereço. No imóvel, os policiais apreenderam um revólver calibre .357.