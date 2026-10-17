17 de outubro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
VISITA INUSITADA

'Procurava pelo Ursinho Pooh': urso é flagrado em biblioteca

Por Da Redação |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter

Um visitante inesperado circulou entre as estantes de uma biblioteca na Califórnia, nos Estados Unidos. O protagonista da cena era um urso, que entrou no estabelecimento de Mammoth Lakes antes da abertura ao público e acabou protagonizando um episódio curioso, registrado por câmeras de segurança.

O vídeo mostra o animal caminhando pelo ambiente e passando diante das prateleiras de livros. A gravação foi compartilhada nas redes sociais e ganhou uma explicação bem-humorada do Departamento de Educação do Condado de Mono.

Departamento faz piada com o Ursinho Pooh

Ao divulgar as imagens, o órgão sugeriu que o visitante talvez estivesse procurando um clássico da literatura infantil: “Ursinho Pooh”.

A brincadeira não foi por acaso. A visita ocorreu em 14 de outubro, data que marcou os 100 anos da publicação do primeiro livro do personagem criado pelo escritor A. A. Milne.

Na publicação, o departamento também aproveitou a situação para destacar títulos com ursos entre os personagens, como “O Pequeno Urso” e “A Walk in the Woods”.

Biblioteca tem mais de 180 mil livros

A unidade de Mammoth Lakes integra o sistema de bibliotecas públicas do Condado de Mono, que reúne sete estabelecimentos e conta com mais de 180 mil títulos físicos, além de obras disponíveis em formato digital.

O episódio inusitado acabou servindo como uma maneira divertida de chamar a atenção para o acervo e incentivar o interesse pela leitura.

Por que ursos aparecem em áreas urbanas?

Embora a cena possa parecer incomum para quem vive em grandes cidades brasileiras, encontros entre ursos e ambientes urbanos são registrados em diferentes regiões da Califórnia, sobretudo em áreas próximas a florestas e montanhas.

A procura por alimentos é um dos principais motivos que levam esses animais a se aproximar de residências e estabelecimentos. Lixo, restos de comida e outras fontes fáceis de alimentação podem atraí-los para locais habitados.

Por isso, autoridades ambientais recomendam que alimentos e resíduos sejam armazenados adequadamente e que as pessoas mantenham distância ao encontrar um urso.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários