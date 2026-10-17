Um visitante inesperado circulou entre as estantes de uma biblioteca na Califórnia, nos Estados Unidos. O protagonista da cena era um urso, que entrou no estabelecimento de Mammoth Lakes antes da abertura ao público e acabou protagonizando um episódio curioso, registrado por câmeras de segurança.

O vídeo mostra o animal caminhando pelo ambiente e passando diante das prateleiras de livros. A gravação foi compartilhada nas redes sociais e ganhou uma explicação bem-humorada do Departamento de Educação do Condado de Mono.

Departamento faz piada com o Ursinho Pooh

Ao divulgar as imagens, o órgão sugeriu que o visitante talvez estivesse procurando um clássico da literatura infantil: “Ursinho Pooh”.