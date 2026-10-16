Em suas redes sociais, a deputada estadual Professora Bebel (PT), que também é presidenta da Apeoesp, destacou as medidas anunciadas pelo presidente Lula, nesta semana, em apoio ao microempreendedor individual (MEI). A parlamentar parabenizou o presidente Lula que acaba de apresentar o Projeto de Lei Complementar 186/26, estabelecendo reajuste progressivo do teto da receita bruta anual para enquadramento como microempreendedor individual (MEI), assim como eleva o teto dos atuais R$ 81 mil para R$ 110 mil em 2027 e R$ 140 mil em 2028.

Entre as mudanças, o projeto também permite que um MEI contrate até dois empregados que recebam exclusivamente um salário mínimo ou o piso salarial da categoria profissional. “Hoje a legislação permite a contratação de apenas um empregado. A mudança atende a uma demanda recorrente dos microempreendedores, impulsionada pelas discussões sobre a redução da jornada de trabalho e o fim da escala 6x1”, diz Bebel.

O governo federal argumenta que a atualização dos limites de receita bruta permitirá que negócios em processo de crescimento permaneçam enquadrados em regime simplificado por período mais adequado ao seu estágio de desenvolvimento. Desde a criação da categoria de MEI, em 2018, a inflação acumulada pelo IPCA é de 55,4%. "O novo teto de R$ 140 mil aproxima-se do valor real que o limite original teria no período de vigência desta lei, demonstrando que a ampliação não representa expansão real do regime, mas recomposição monetária do mesmo patamar fixado em 2018", diz o texto enviado pelo governo.