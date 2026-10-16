A primeira-dama Janja Lula da Silva afirmou, em vídeo publicado nas redes sociais, que Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência da República, pretende acabar com o programa Farmácia Popular. A declaração foi contestada pelo Partido Liberal (PL), que negou a intenção de encerrar a iniciativa.

Na gravação, Janja também fez acusações sobre direitos trabalhistas, direitos das mulheres, segurança pública e política de armas. A primeira-dama afirmou que uma eventual vitória do candidato do PL representaria retrocessos em políticas sociais e direitos conquistados.

“Não podemos deixar os brasileiros e brasileiras perderem seus direitos básicos. Os direitos das mulheres, que demoramos tanto tempo para conquistar, Flávio Bolsonaro vai destruir. Sabe o fim da escala 6 por 1? Ele vai enterrar, acabar. Nós queremos que você descanse, que tenha tempo com a sua família. Ele quer que você trabalhe sete dias por semana. E o Farmácia Popular? Flávio Bolsonaro vai acabar”, declarou.