A primeira-dama Janja Lula da Silva afirmou, em vídeo publicado nas redes sociais, que Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência da República, pretende acabar com o programa Farmácia Popular. A declaração foi contestada pelo Partido Liberal (PL), que negou a intenção de encerrar a iniciativa.
Na gravação, Janja também fez acusações sobre direitos trabalhistas, direitos das mulheres, segurança pública e política de armas. A primeira-dama afirmou que uma eventual vitória do candidato do PL representaria retrocessos em políticas sociais e direitos conquistados.
“Não podemos deixar os brasileiros e brasileiras perderem seus direitos básicos. Os direitos das mulheres, que demoramos tanto tempo para conquistar, Flávio Bolsonaro vai destruir. Sabe o fim da escala 6 por 1? Ele vai enterrar, acabar. Nós queremos que você descanse, que tenha tempo com a sua família. Ele quer que você trabalhe sete dias por semana. E o Farmácia Popular? Flávio Bolsonaro vai acabar”, declarou.
Na sequência, Janja associou uma eventual Presidência de Flávio ao avanço do crime organizado e à ampliação da circulação de armas no país.
“E o crime organizado, com Flávio Bolsonaro na presidência, ele vai dominar o Brasil, e as armas voltarão para dentro das suas casas. E se acontecer uma nova pandemia, teremos novamente covas abertas. E é isso que queremos pro futuro do nosso país? Jamais”, afirmou.
A primeira-dama também criticou o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e fez referência à política externa. “Não podemos voltar às trevas que a família Bolsonaro deixou o Brasil há 4 anos atrás. Não vamos deixar nosso país nas mãos de quem vai entregar nossas maiores riquezas aos Estados Unidos. Nós vamos ganhar”, disse.
PL rebate afirmações
Em publicação na rede social X, o Partido Liberal contestou a declaração sobre o Farmácia Popular e afirmou que o programa será mantido caso Flávio Bolsonaro seja eleito. “Com Flávio Bolsonaro os remédios gratuitos vão continuar sendo distribuídos pelo programa Farmácia Popular. A esquerda mente e manipula! Não caia em FAKE NEWS!”, publicou a sigla.
O material divulgado não apresenta uma proposta ou declaração direta de Flávio Bolsonaro defendendo o encerramento do Farmácia Popular. O partido, por sua vez, afirmou que a distribuição de medicamentos gratuitos continuará caso o senador chegue à Presidência.
PT divulga orientações para o segundo turno
Em meio à disputa presidencial, o PT divulgou três orientações atribuídas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva para tentar ampliar o apoio eleitoral no segundo turno.
Entre as recomendações estão abordar com humildade os 33 milhões de eleitores que se abstiveram no primeiro turno, apresentar o PT como uma candidatura “antissistema” e defender a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Reforma da Segurança Pública. A estratégia busca ampliar o diálogo com eleitores e reforçar as propostas do partido durante a campanha eleitoral.