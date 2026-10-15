Para a presidenta da Apeoesp, a deputada estadual Professora Bebel (PT), só a reeleição do presidente Lula dará a certeza e a garantia ao trabalhador brasileiro de que o fim da escala de trabalho 6 x 1 será aplicada no país. É que apesar de o Senado Federal ter aprovado, com 75 votos favoráveis e 1 voto contrário, (do ex. vice-presidente de Jair Bolsonaro, Hamilton Mourão), na noite desta última quarta-feira, 14 de outubro, projeto de lei, o fim da escala 6x1, não há nenhuma garantia de que será aplicada num eventual governo de Flávio Bolsonaro, que defende a livre negociação entre trabalhador e empregadores.

Porém, Bebel diz que a aprovação do fim da escala 6 x 1 pelo Congresso Nacional “é uma conquista civilizatória para o povo brasileiro, conectada com uma tendência irremediável no mundo do trabalho em países desenvolvidos. Esta conquista representa mais tempo livre e qualidade de vida para as trabalhadoras e trabalhadores. Mais tempo para a família. Mais tempo para o autocuidado. Para o lazer. Para viver e não para morrer de trabalhar”, destaca.

A parlamentar enfatiza também que essa é uma conquista resultado de muita luta da base do governo Lula no Congresso Nacional. “Uma base formada por representantes do povo e que se preocupa com o povo. Uma base que venceu a resistência conservadora de parte do empresariado, irmanado com o PL e com outros partidos de direita que manipulam o povo e buscam distanciá-lo das grandes questões nacionais que impactam sua vida cotidiana, muitas vezes mobilizando sua fé e seus medos. O PL e seus satélites se dobraram porque foram derrotados politicamente. Mas não podemos baixar guarda.