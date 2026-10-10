Um homem foi preso por tráfico de drogas na tarde de quinta-feira (8), em Piracicaba. Segundo a Polícia Militar, ele tentou fugir ao perceber a chegada da equipe, mas foi alcançado e abordado.

Durante a ação, os policiais encontraram porções de drogas e dinheiro com o suspeito. Nos fundos de uma residência, a equipe localizou mais entorpecentes e dinheiro.

Ao todo, foram apreendidas 9 porções de maconha, 14 porções de crack, um pequeno tijolo de maconha, dois celulares e R$ 260,85.