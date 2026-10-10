10 de outubro de 2026
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Homem tenta fugir mas acaba preso por tráfico em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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PM
A polícia aprendeu as drogas e prendeu o homem.
A polícia aprendeu as drogas e prendeu o homem.

  Um homem foi preso por tráfico de drogas na tarde de quinta-feira (8), em Piracicaba. Segundo a Polícia Militar, ele tentou fugir ao perceber a chegada da equipe, mas foi alcançado e abordado.

Durante a ação, os policiais encontraram porções de drogas e dinheiro com o suspeito. Nos fundos de uma residência, a equipe localizou mais entorpecentes e dinheiro.

Ao todo, foram apreendidas 9 porções de maconha, 14 porções de crack, um pequeno tijolo de maconha, dois celulares e R$ 260,85.

O suspeito foi levado à Polícia Judiciária, onde a prisão foi confirmada pela autoridade policial. Ele permaneceu à disposição da Justiça.

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