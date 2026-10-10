10 de outubro de 2026
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TIROS NA RUA

Identificado jovem executado no Boa Esperança em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Wagner Romano e redes sociais
Kaíque Luiz tinha apenas 22 anos.
Kaíque Luiz tinha apenas 22 anos.

 Foi identificado oficialmente como Kaíque Luiz, 22, o jovem vítima do homicídio registrado na noite desta sexta-feira (09), em Piracicaba.

 O assassinato aconteceu no cruzamento das ruas Araçá e Elias Dumit, bairro Boa Esperança.

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 Segundo a Polícia Militar, equipes foram acionadas via Copom após denúncias de disparos de arma de fogo na região. Ao chegarem no local, os policiais constataram que o jovem havia sido atingido por tiros e já estava sem vida. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A área foi isolada para o trabalho da Perícia Técnica.

O homicídio causou forte repercussão nas redes sociais logo após a identificação da vítima.

Até o momento, a Polícia não divulgou informações sobre os autores do crime e nem a motivação da execução. Ninguém foi preso.

O caso foi registrado como homicídio consumado e será investigado pela Polícia Civil / DHPP. A Polícia Judiciária trabalha para identificar os responsáveis.

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