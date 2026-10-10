Foi identificado oficialmente como Kaíque Luiz, 22, o jovem vítima do homicídio registrado na noite desta sexta-feira (09), em Piracicaba.

Segundo a Polícia Militar, equipes foram acionadas via Copom após denúncias de disparos de arma de fogo na região. Ao chegarem no local, os policiais constataram que o jovem havia sido atingido por tiros e já estava sem vida. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A área foi isolada para o trabalho da Perícia Técnica.

O homicídio causou forte repercussão nas redes sociais logo após a identificação da vítima.

Até o momento, a Polícia não divulgou informações sobre os autores do crime e nem a motivação da execução. Ninguém foi preso.