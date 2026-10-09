A equipe foi acionada via COPOM após denúncia de que um indivíduo havia cortado a fiação elétrica de uma residência e tentava entrar no imóvel mediante escalada.

Na madrugada desta sexta-feira (09), policiais militares da 4ª Companhia do 10º BPM/I, Pelotão Alpha, prenderam um homem por tentativa de furto qualificado no bairro Higienópolis, em Piracicaba.

No local, os policiais localizaram o suspeito sobre o telhado da residência. Ao notar a presença policial, ele tentou fugir pulando para os telhados das casas vizinhas. Com apoio de outras equipes da 4ª Companhia, foi realizado cerco e o indivíduo foi detido.

O homem confessou a tentativa de furto e relatou que teve a ação interrompida com a chegada da PM. Uma tesoura utilizada para cortar os fios foi apreendida.

Ele foi conduzido ao Plantão Policial, onde permaneceu preso à disposição da Justiça. O detido possui quatro registros anteriores por furto, Artigo 155 do Código Penal.