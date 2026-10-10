Logo após o crime, no cruzamento das ruas Araçá e Elias Dumit, a vítima foi identificada no local por populares e em publicações nas redes sociais como Kaíque Luiz, de 22 anos.

A polícia confirmou oficialmente na manhã deste sábado (10) a correção da identidade do jovem executado a tiros na noite de sexta-feira (09), no bairro Boa Esperança, em Piracicaba.

Entretanto, após o trabalho de identificação oficial realizado pela Polícia Científica e verificação documental, a polícia confirmou que Kaíque Luiz é um nome falso, um "vulgo" utilizado pela vítima.

O nome verdadeiro, que consta em documento, e confirmado pela família na nota de falecimento, é Lucas Gustavo Alves de Souza. Filho de Jeferson Lucas de Souza e Flaviane Alves Vilela. Casado com Larissa e pai de duas crianças.

A informação foi retificada no Boletim de Ocorrência. Até o momento, a polícia não informou o motivo pelo qual a vítima utilizava nome falso. A hipótese será apurada pelo Departamento de Homicídios do DEIC, que investiga o caso. Não está descartado que o uso do vulgo tenha ligação com a motivação do crime.