10 de outubro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
TINHA UM 'VULGO'

Jovem executado em Piracicaba usava nome falso de Kaíque Luiz

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Wagner Romano e redes sociais.
Kaíque Luiz, na verdade era Luiz Gustavo Alves.
Kaíque Luiz, na verdade era Luiz Gustavo Alves.

   A polícia confirmou oficialmente na manhã deste sábado (10) a correção da identidade do jovem executado a tiros na noite de sexta-feira (09), no bairro Boa Esperança, em Piracicaba.

 Logo após o crime, no cruzamento das ruas Araçá e Elias Dumit, a vítima foi identificada no local por populares e em publicações nas redes sociais como Kaíque Luiz, de 22 anos.

LEIA MAIS

 Entretanto, após o trabalho de identificação oficial realizado pela Polícia Científica e verificação documental, a polícia confirmou que Kaíque Luiz é um nome falso, um "vulgo" utilizado pela vítima.

O nome verdadeiro, que consta em documento, e confirmado pela família na nota de falecimento, é Lucas Gustavo Alves de Souza. Filho de Jeferson Lucas de Souza e Flaviane Alves Vilela. Casado com Larissa e pai de duas crianças.

 A informação foi retificada no Boletim de Ocorrência. Até o momento, a polícia não informou o motivo pelo qual a vítima utilizava nome falso. A hipótese será apurada pelo Departamento de Homicídios do DEIC, que investiga o caso. Não está descartado que o uso do vulgo tenha ligação com a motivação do crime.

 O caso segue sendo investigado como execução. Um carro com 4 indivíduos passou atirando. SAMU constatou o óbito no local.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários