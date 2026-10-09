SRA. ANDRESSA DE OLIVEIRA CUSTÓDIO Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 47 anos, filha do Sr. Urbano Candido de Oliveira, falecido e da Sra. Luiza de Oliveira; deixa os filhos: Cibele Cindy Oliveira Martins; Henrique Augusto Oliveira Vieira; Matheus Augusto de Oliveira Custodio; Lucas Augusto de Oliveira Custodio e Wagner de Oliveira Muniz, falecido. Deixa os netos: João Augusto e Laura. Deixa também irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 14h00 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba - SP, sala "Esmeralda" para o Cemitério Municipal da Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. ANTONIO JOSÉ VIEIRA Faleceu ontem, na cidade de São Pedro/SP, contava 78 anos, filho dos finados Sr. Sebastião Mathias Vieira e da Sra. Joana Rosalina de Freitas, era casado com a Sra. Cicera Bezerra do Nascimento Vieira; deixa a filha: Júlia B Vieira de Melo, casada com o Sr. Edivan Gomes de Melo. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 16h00 do Velório Memorial São Pedro/SP, para o Cemitério Parque São Pedro na cidade de São Pedro/SP. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
JOVEM: LUCAS ALMEIDA ROCHA Faleceu ontem, nesta cidade, contava 28 anos, filho do Sr. Jefson Correia da Rocha e da Sra. Rita de Cassia Almeida Silva. Deixa familiares e amigos. Seu corpo foi trasladado, e o sepultamento será realizado no dia 12/10/2026, saindo o féretro às 16h00 do Velório do Cemitério da Cidade de Monteiropolis - AL, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. NATALIA UZUN LEMOS Faleceu dia 08/10/2026 na cidade de Piracicaba, aos 100 anos de idade e era viúva do Sr. Alvacyr Lemos. Era filha do Sr. Pedro Uzun e da Sra. Domenica Uzun, falecidos. Deixa os filhos: Marcos Lemos viúvo de Aparecida de Fatima dos Reis Lemos, Marcia Lemos Affonso casada com Edson Cely Affonso. Deixa neta, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 09/10/2026 as 16:00hs saindo a urna mortuária do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição – Sala A, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. WILMA ZARATIM ALCARDE Faleceu dia 09/10/2026 na cidade de Piracicaba, aos 92 anos de idade e era viúva do Sr. Geraldo Alcarde. Era filha do Sr. João Zaratim e da Sra. Maria Annibale, falecidos. Deixa os filhos: João Antonio Alcarde casado com Maria Alice Bergamasco Alcarde, Antonia Eliane Alcarde Penachione casada com Luiz Penachione Filho, Marisa Aparecida Alcarde Beloti viúva do Sr. Uzier Beloti Junior. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 09/10/2026 as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala (01) Margaridas, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.