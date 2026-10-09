SRA. ANDRESSA DE OLIVEIRA CUSTÓDIO Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 47 anos, filha do Sr. Urbano Candido de Oliveira, falecido e da Sra. Luiza de Oliveira; deixa os filhos: Cibele Cindy Oliveira Martins; Henrique Augusto Oliveira Vieira; Matheus Augusto de Oliveira Custodio; Lucas Augusto de Oliveira Custodio e Wagner de Oliveira Muniz, falecido. Deixa os netos: João Augusto e Laura. Deixa também irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 14h00 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba - SP, sala "Esmeralda" para o Cemitério Municipal da Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SR. ANTONIO JOSÉ VIEIRA Faleceu ontem, na cidade de São Pedro/SP, contava 78 anos, filho dos finados Sr. Sebastião Mathias Vieira e da Sra. Joana Rosalina de Freitas, era casado com a Sra. Cicera Bezerra do Nascimento Vieira; deixa a filha: Júlia B Vieira de Melo, casada com o Sr. Edivan Gomes de Melo. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 16h00 do Velório Memorial São Pedro/SP, para o Cemitério Parque São Pedro na cidade de São Pedro/SP. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

JOVEM: LUCAS ALMEIDA ROCHA Faleceu ontem, nesta cidade, contava 28 anos, filho do Sr. Jefson Correia da Rocha e da Sra. Rita de Cassia Almeida Silva. Deixa familiares e amigos. Seu corpo foi trasladado, e o sepultamento será realizado no dia 12/10/2026, saindo o féretro às 16h00 do Velório do Cemitério da Cidade de Monteiropolis - AL, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.