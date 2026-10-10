Previsão do Inmet indica trovoadas no fim de semana e queda nas temperaturas a partir de segunda-feira; região está sob alerta de tempestade.

Piracicaba terá um fim de semana de calor, aumento da nebulosidade e pancadas de chuva, que podem vir acompanhadas de trovoadas. Segundo a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as temperaturas podem chegar a 33°C no domingo (11), enquanto a instabilidade deve continuar ao longo da próxima semana.

O cenário exige atenção principalmente durante a tarde e a noite, períodos em que há previsão de chuva e trovoadas isoladas. Para este sábado (10), o Inmet também emitiu um alerta amarelo de tempestade que abrange a região de Piracicaba.

Domingo pode registrar máxima de 33°C