Previsão do Inmet indica trovoadas no fim de semana e queda nas temperaturas a partir de segunda-feira; região está sob alerta de tempestade.
Piracicaba terá um fim de semana de calor, aumento da nebulosidade e pancadas de chuva, que podem vir acompanhadas de trovoadas. Segundo a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as temperaturas podem chegar a 33°C no domingo (11), enquanto a instabilidade deve continuar ao longo da próxima semana.
O cenário exige atenção principalmente durante a tarde e a noite, períodos em que há previsão de chuva e trovoadas isoladas. Para este sábado (10), o Inmet também emitiu um alerta amarelo de tempestade que abrange a região de Piracicaba.
Domingo pode registrar máxima de 33°C
O domingo (11) deve ser o dia mais quente do fim de semana, com mínima prevista de 19°C e máxima de 33°C, conforme os dados fornecidos para a previsão de Piracicaba.
Apesar do calor, o tempo deve permanecer instável. Há possibilidade de pancadas de chuva isoladas pela manhã, com ocorrência de chuva e trovoadas também durante a tarde e a noite.
A combinação de temperaturas elevadas, umidade e instabilidade favorece a formação de pancadas de chuva, que podem ocorrer de maneira irregular pela cidade e pela região.
Temperaturas caem na segunda-feira
Na segunda-feira (12), feriado de Nossa Senhora Aparecida e Dia das Crianças, a previsão indica mudança nas condições do tempo, com máxima de 26°C e mínima de 18°C.
O céu deve permanecer com muitas nuvens e possibilidade de pancadas de chuva isoladas. A queda na temperatura máxima será acompanhada pela continuidade da instabilidade.
Na terça-feira (13), os termômetros voltam a subir, com mínima de 19°C e máxima prevista de 29°C. Mesmo com a elevação da temperatura, a previsão ainda aponta muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada.
Já na quarta-feira (14), a máxima deve cair novamente, chegando a 23°C, enquanto a mínima prevista é de 18°C. Há possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas.
Cuidados durante as tempestades
Diante da previsão de chuva e do alerta em vigor neste sábado, o Inmet recomenda evitar abrigo sob árvores durante rajadas de vento, devido ao risco de queda de galhos e descargas elétricas. Também orienta que veículos não sejam estacionados próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
Outra recomendação é evitar o uso de aparelhos eletrônicos conectados à tomada durante as tempestades.
Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.