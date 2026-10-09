Uma ação da Polícia Militar resultou na prisão em flagrante de duas mulheres suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas na manhã desta sexta-feira (9), na Comunidade Pantanal, em Piracicaba.
Durante a ocorrência, foram apreendidos 241 papelotes de cocaína, totalizando 110 gramas.
A ocorrência foi atendida por policiais da Equipe Charlie, da 1ª Companhia do 10º BPM/I, durante patrulhamento pela região.
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Segundo as informações policiais, as equipes visualizaram duas mulheres em uma viela. Ao perceberem a presença dos agentes, ambas tentaram fugir, mas foram abordadas pelos militares.
Durante a busca pessoal, os policia
Durante a busca pessoal, os policiais localizaram os entorpecentes, além de R$ 75 em dinheiro e um aparelho celular.
Declarações confirmaram a negociação
Ainda de acordo com o registro da ocorrência, uma das mulheres afirmou ter vendido drogas à outra, que confirmou ter adquirido o entorpecente. As declarações corroboraram os fatos observados pelos policiais durante a abordagem.
Diante dos elementos constatados, as duas receberam voz de prisão e foram encaminhadas à Unidade de Polícia Judiciária (UPJ) de Piracicaba.
Após a apresentação da ocorrência, a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.
As duas mulheres permaneceram à disposição da Justiça após a elaboração do boletim de ocorrência.
A apreensão integra as ações de policiamento ostensivo realizadas pela Polícia Militar no município de Piracicaba.