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ALTO RISCO

Freada para pedestre provocou engavetamento em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Gabriel Victor/Pira1
Vários carros bateram na rodovia SP 304.
Vários carros bateram na rodovia SP 304.

  Um carro freou para dar passagem a um pedestre e provocou um engavetamento envolvendo sete veículos na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), em Piracicaba, na noite desta quinta-feira (8). O acidente ocorreu no km 167, na região de Santa Teresinha. Ninguém ficou ferido.

 Com a colisão, a faixa da esquerda, no sentido Santa Teresinha, precisou ser interditada. Um guincho foi acionado para retirar os veículos.

O acidente reacendeu a preocupação dos moradores com a travessia no local, próximo a um supermercado e a um ponto de ônibus. Segundo relatos, pedestres enfrentam dificuldades para atravessar com segurança, e a alternativa mais próxima fica a cerca de um quilômetro.

Em 2022, uma mulher morreu atropelada no mesmo trecho. Moradores cobram a construção de uma passarela para evitar novas tragédias.

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