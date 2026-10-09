Um carro freou para dar passagem a um pedestre e provocou um engavetamento envolvendo sete veículos na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), em Piracicaba, na noite desta quinta-feira (8). O acidente ocorreu no km 167, na região de Santa Teresinha. Ninguém ficou ferido.

Com a colisão, a faixa da esquerda, no sentido Santa Teresinha, precisou ser interditada. Um guincho foi acionado para retirar os veículos.

O acidente reacendeu a preocupação dos moradores com a travessia no local, próximo a um supermercado e a um ponto de ônibus. Segundo relatos, pedestres enfrentam dificuldades para atravessar com segurança, e a alternativa mais próxima fica a cerca de um quilômetro.