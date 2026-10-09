A trajetória de Marília Mendonça será homenageada em uma exposição no Museu da Imagem e do Som (MIS), em São Paulo. Intitulada Marília Mendonça – Sentimento Louco, a mostra estreia nesta sexta-feira (9) e fica aberta à visitação até 29 de novembro.

A exposição celebra a carreira e a memória da cantora e compositora, que morreu em 5 de novembro de 2021, aos 26 anos, em um acidente aéreo. Conhecida como “rainha da sofrência”, Marília marcou a música sertaneja com canções que colocavam as experiências e os sentimentos das mulheres em destaque.

Segundo a curadora Isa Pessoa, a artista foi um fenômeno cultural que contribuiu para transformar o gênero musical e ampliar o espaço feminino no sertanejo.