A trajetória de Marília Mendonça será homenageada em uma exposição no Museu da Imagem e do Som (MIS), em São Paulo. Intitulada Marília Mendonça – Sentimento Louco, a mostra estreia nesta sexta-feira (9) e fica aberta à visitação até 29 de novembro.
A exposição celebra a carreira e a memória da cantora e compositora, que morreu em 5 de novembro de 2021, aos 26 anos, em um acidente aéreo. Conhecida como “rainha da sofrência”, Marília marcou a música sertaneja com canções que colocavam as experiências e os sentimentos das mulheres em destaque.
Segundo a curadora Isa Pessoa, a artista foi um fenômeno cultural que contribuiu para transformar o gênero musical e ampliar o espaço feminino no sertanejo.
Objetos pessoais e experiências imersivas
A mostra percorre diferentes momentos da vida da cantora, desde a infância até a consagração nos palcos. O público poderá conhecer roupas, sapatos, colares, diários, óculos, violões e outros objetos pessoais, além de registros inéditos.
Um dos destaques é a reprodução do quarto da artista, montada com móveis e objetos originais, como cama, cobertor, edredom, livros, perfumes e óculos.
Os ambientes foram inspirados em músicas que fizeram sucesso na voz de Marília. O espaço Esqueça-me Se For Capaz apresenta memórias pessoais da cantora, enquanto Sentimento Louco, que dá nome à exposição, oferece uma experiência audiovisual imersiva.
De acordo com o produtor e diretor artístico Nelson Foerster, o projeto também reúne conteúdos audiovisuais pesquisados durante a preparação de um documentário sobre a cantora, com lançamento previsto para a semana seguinte em uma plataforma de streaming.
Trajetória e legado musical
Nascida em 22 de julho de 1995, em Cristianópolis, Goiás, Marília ganhou o primeiro violão aos 11 anos, presente do avô. No ano seguinte, começou a compor suas próprias músicas.
Ainda adolescente, passou a trabalhar como compositora, e suas canções foram gravadas por artistas como Cristiano Araújo, Wesley Safadão e Henrique e Juliano.
Aos 18 anos, decidiu interpretar as próprias composições. Suas letras abordavam relacionamentos, traições, separações e superação, criando identificação com o público e dando protagonismo às histórias de mulheres.
Entre os sucessos está Infiel, inspirada em uma experiência de traição vivida por uma tia da artista.
A exposição é apresentada como a primeira grande mostra dedicada à trajetória de Marília Mendonça e busca aproximar o público de sua história para além dos palcos.
Serviço
Exposição: Marília Mendonça – Sentimento Louco
Local: Museu da Imagem e do Som (MIS)
Endereço: Avenida Europa, São Paulo (SP)
Período: de 9 de outubro a 29 de novembro de 2026
Entrada: gratuita às terças-feiras