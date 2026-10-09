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RAINHA DA SOFRÊNCIA

Exposição sensorial homenageia Marília Mendonça em São Paulo

Por Da Redação |
| Tempo de leitura: 2 min
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Agência Brasil
Exposição no MIS, em São Paulo, homenageia Marília Mendonça com objetos pessoais, registros inéditos e experiências imersivas sobre a trajetória da cantora.
Exposição no MIS, em São Paulo, homenageia Marília Mendonça com objetos pessoais, registros inéditos e experiências imersivas sobre a trajetória da cantora.

A trajetória de Marília Mendonça será homenageada em uma exposição no Museu da Imagem e do Som (MIS), em São Paulo. Intitulada Marília Mendonça – Sentimento Louco, a mostra estreia nesta sexta-feira (9) e fica aberta à visitação até 29 de novembro.

A exposição celebra a carreira e a memória da cantora e compositora, que morreu em 5 de novembro de 2021, aos 26 anos, em um acidente aéreo. Conhecida como “rainha da sofrência”, Marília marcou a música sertaneja com canções que colocavam as experiências e os sentimentos das mulheres em destaque.

Segundo a curadora Isa Pessoa, a artista foi um fenômeno cultural que contribuiu para transformar o gênero musical e ampliar o espaço feminino no sertanejo.

Objetos pessoais e experiências imersivas

A mostra percorre diferentes momentos da vida da cantora, desde a infância até a consagração nos palcos. O público poderá conhecer roupas, sapatos, colares, diários, óculos, violões e outros objetos pessoais, além de registros inéditos.

Um dos destaques é a reprodução do quarto da artista, montada com móveis e objetos originais, como cama, cobertor, edredom, livros, perfumes e óculos.

Os ambientes foram inspirados em músicas que fizeram sucesso na voz de Marília. O espaço Esqueça-me Se For Capaz apresenta memórias pessoais da cantora, enquanto Sentimento Louco, que dá nome à exposição, oferece uma experiência audiovisual imersiva.

De acordo com o produtor e diretor artístico Nelson Foerster, o projeto também reúne conteúdos audiovisuais pesquisados durante a preparação de um documentário sobre a cantora, com lançamento previsto para a semana seguinte em uma plataforma de streaming.

Trajetória e legado musical

Nascida em 22 de julho de 1995, em Cristianópolis, Goiás, Marília ganhou o primeiro violão aos 11 anos, presente do avô. No ano seguinte, começou a compor suas próprias músicas.

Ainda adolescente, passou a trabalhar como compositora, e suas canções foram gravadas por artistas como Cristiano Araújo, Wesley Safadão e Henrique e Juliano.

Aos 18 anos, decidiu interpretar as próprias composições. Suas letras abordavam relacionamentos, traições, separações e superação, criando identificação com o público e dando protagonismo às histórias de mulheres.

Entre os sucessos está Infiel, inspirada em uma experiência de traição vivida por uma tia da artista.

A exposição é apresentada como a primeira grande mostra dedicada à trajetória de Marília Mendonça e busca aproximar o público de sua história para além dos palcos.

Serviço

Exposição: Marília Mendonça – Sentimento Louco

Local: Museu da Imagem e do Som (MIS)

Endereço: Avenida Europa, São Paulo (SP)

Período: de 9 de outubro a 29 de novembro de 2026

Entrada: gratuita às terças-feiras

Informações através do Link.

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