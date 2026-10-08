O HFC Saúde conquista a recertificação ONA Nível 3 – Acreditado com Excelência, um dos principais reconhecimentos do país na área de qualidade e segurança em saúde. A avaliação foi realizada por uma equipe de avaliadores, que analisou diferentes áreas e processos da instituição.
A certificação ONA Nível 3 representa o reconhecimento de que a organização possui processos consolidados, integrados e orientados para a melhoria contínua, com foco na segurança do paciente e na qualidade da assistência.
Durante a avaliação, foram destacados como pontos fortes do HFC Saúde o reconhecimento institucional por meio de diferentes certificações relacionadas à qualidade, o engajamento da alta direção e das lideranças, além da condução estratégica dos processos de qualidade.
Também receberam destaque o Centro de Desenvolvimento Realístico, a gestão do conhecimento e da comunicação, a gestão assistencial orientada por dados e tecnologias, a inovação e a melhoria dos processos, além das ações de responsabilidade social e ambiental desenvolvidas pela instituição.
Para o HFC Saúde, a recertificação reforça uma cultura que vem sendo construída ao longo dos anos, envolvendo profissionais de diferentes áreas e colocando a qualidade e a segurança como pilares da assistência.
“Essa recertificação é resultado do trabalho conjunto de toda a nossa equipe. Mais do que um selo, a ONA Nível 3 representa o compromisso diário com a qualidade, a segurança do paciente e a melhoria contínua dos nossos processos”, destaca o presidente do HFC Saúde, Arnaldo Bortoletto.
O HFC Saúde foi criado em 1967, por iniciativa da Associação dos Fornecedores de Cana de Piracicaba - AFOCAPI, e, ao longo de sua história, ampliou sua atuação, tornando-se um complexo hospitalar de média e alta complexidade do interior paulista.
“A conquista da recertificação reafirma o compromisso da instituição em oferecer uma assistência cada vez mais qualificada, segura e humanizada à população de Piracicaba e região”, disse o vice presidente do HFC Saúde, José Coral.