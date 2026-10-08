08 de outubro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
REFERÊNCIA EM SAÚDE

HFC Saúde é recertificado na ONA Nível 3

Por Redação/JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
O HFC Saúde conquista a recertificação ONA Nível 3
O HFC Saúde conquista a recertificação ONA Nível 3

O HFC Saúde conquista a recertificação ONA Nível 3 – Acreditado com Excelência, um dos principais reconhecimentos do país na área de qualidade e segurança em saúde. A avaliação foi realizada por uma equipe de avaliadores, que analisou diferentes áreas e processos da instituição.

A certificação ONA Nível 3 representa o reconhecimento de que a organização possui processos consolidados, integrados e orientados para a melhoria contínua, com foco na segurança do paciente e na qualidade da assistência.

Durante a avaliação, foram destacados como pontos fortes do HFC Saúde o reconhecimento institucional por meio de diferentes certificações relacionadas à qualidade, o engajamento da alta direção e das lideranças, além da condução estratégica dos processos de qualidade.

Também receberam destaque o Centro de Desenvolvimento Realístico, a gestão do conhecimento e da comunicação, a gestão assistencial orientada por dados e tecnologias, a inovação e a melhoria dos processos, além das ações de responsabilidade social e ambiental desenvolvidas pela instituição.

Para o HFC Saúde, a recertificação reforça uma cultura que vem sendo construída ao longo dos anos, envolvendo profissionais de diferentes áreas e colocando a qualidade e a segurança como pilares da assistência.

“Essa recertificação é resultado do trabalho conjunto de toda a nossa equipe. Mais do que um selo, a ONA Nível 3 representa o compromisso diário com a qualidade, a segurança do paciente e a melhoria contínua dos nossos processos”, destaca o presidente do HFC Saúde, Arnaldo Bortoletto.

O HFC Saúde foi criado em 1967, por iniciativa da Associação dos Fornecedores de Cana de Piracicaba - AFOCAPI, e, ao longo de sua história, ampliou sua atuação, tornando-se um complexo hospitalar de média e alta complexidade do interior paulista.

“A conquista da recertificação reafirma o compromisso da instituição em oferecer uma assistência cada vez mais qualificada, segura e humanizada à população de Piracicaba e região”, disse o vice presidente do HFC Saúde, José Coral.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários