O HFC Saúde conquista a recertificação ONA Nível 3 – Acreditado com Excelência, um dos principais reconhecimentos do país na área de qualidade e segurança em saúde. A avaliação foi realizada por uma equipe de avaliadores, que analisou diferentes áreas e processos da instituição.

A certificação ONA Nível 3 representa o reconhecimento de que a organização possui processos consolidados, integrados e orientados para a melhoria contínua, com foco na segurança do paciente e na qualidade da assistência.

Durante a avaliação, foram destacados como pontos fortes do HFC Saúde o reconhecimento institucional por meio de diferentes certificações relacionadas à qualidade, o engajamento da alta direção e das lideranças, além da condução estratégica dos processos de qualidade.