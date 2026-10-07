O contador Charles Semmler foi eleito presidente do Sindicato dos Contabilistas de Piracicaba e Região (Sincop) para o triênio 2027/2029. Atual vice-presidente da entidade, Semmler encabeçou chapa única e teve a candidatura confirmada por unanimidade dos votos registrados durante o processo eleitoral.

A eleição foi realizada nesta terça e quarta-feira, dias 6 e 7 de outubro, das 8h às 16h, de forma presencial e seguindo as normas regimentais do sindicato. Aproximadamente 60% dos associados aptos a votar participaram da votação.

Os profissionais puderam registrar o voto na sede do Sincop e também por meio de uma urna itinerante, que percorreu locais de trabalho dos integrantes da categoria. Além da escolha da nova Diretoria Executiva, o processo eleitoral definiu os integrantes efetivos e suplentes do Conselho Fiscal, Conselho Consultivo e da representação do sindicato na Federação dos Contabilistas.