O contador Charles Semmler foi eleito presidente do Sindicato dos Contabilistas de Piracicaba e Região (Sincop) para o triênio 2027/2029. Atual vice-presidente da entidade, Semmler encabeçou chapa única e teve a candidatura confirmada por unanimidade dos votos registrados durante o processo eleitoral.
A eleição foi realizada nesta terça e quarta-feira, dias 6 e 7 de outubro, das 8h às 16h, de forma presencial e seguindo as normas regimentais do sindicato. Aproximadamente 60% dos associados aptos a votar participaram da votação.
Os profissionais puderam registrar o voto na sede do Sincop e também por meio de uma urna itinerante, que percorreu locais de trabalho dos integrantes da categoria. Além da escolha da nova Diretoria Executiva, o processo eleitoral definiu os integrantes efetivos e suplentes do Conselho Fiscal, Conselho Consultivo e da representação do sindicato na Federação dos Contabilistas.
Nova gestão assume em 2027
Charles Semmler assumirá oficialmente a presidência do Sincop em 2027, substituindo Fabiano Ravelli, que encerra o atual mandato à frente da entidade.
A renovação da diretoria ocorre dentro da tradição do sindicato de não promover a reeleição para a presidência a cada mandato. Segundo a entidade, a medida busca ampliar a participação dos associados e diretores na condução do Sincop, mantendo, ao mesmo tempo, a continuidade das ações de representação e valorização dos profissionais da contabilidade.
Ravelli avaliou a eleição de Semmler como uma combinação entre continuidade do trabalho desenvolvido nos últimos anos e renovação da liderança.
“O Charles é uma pessoa atuante, dedicada e que conhece as necessidades da nossa categoria. Tenho certeza de que fará um grande trabalho para fortalecer a classe contábil e ampliar o diálogo com os diferentes setores da sociedade”, afirmou.
O atual presidente também destacou a importância da participação dos associados no processo eleitoral e da união da categoria.
“É importante estarmos unidos em um único ideal, fortalecendo nossa classe contábil e estreitando cada vez mais nossas relações com os órgãos municipais, estaduais e federais. Desejo à nova Diretoria um mandato de muito trabalho, diálogo e conquistas para os contabilistas de Piracicaba e região”, declarou.
Capacitação e valorização da categoria
Para a próxima gestão, Semmler aponta como prioridades o fortalecimento da capacitação profissional, da representatividade e da valorização dos contabilistas.
O novo presidente também destaca as mudanças pelas quais passa o setor contábil e a necessidade de preparar os profissionais para os novos desafios do mercado, incluindo as transformações relacionadas à atividade empresarial e à Reforma Tributária.
“Nosso objetivo é dar continuidade à trajetória de conquistas do Sincop e, juntos, construir um futuro de ainda mais realizações. Diante das transformações que a contabilidade atravessa, vamos fortalecer a capacitação, a representatividade e a valorização dos contabilistas”, afirmou Semmler.
Segundo ele, a união dos profissionais será fundamental para ampliar a força de representação da categoria e contribuir para o desenvolvimento econômico e empresarial.
“Uma categoria unida e preparada tem mais força para liderar mudanças e contribuir para o desenvolvimento das empresas e da sociedade”, completou.
Trajetória do presidente eleito
Aos 52 anos, Charles Semmler é contador, empresário e sócio da Multipla Contabilidade, empresa com mais de 35 anos de atuação no mercado contábil e empresarial.
Graduado em Ciências Contábeis, Semmler possui especialização em Direito Tributário e em Gestão de Controladoria, Auditoria e Tributos pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).
Sua atuação profissional é concentrada principalmente nas áreas de contabilidade consultiva, planejamento tributário, gestão empresarial e Reforma Tributária.
Além da experiência no setor privado, Semmler possui trajetória na representação institucional dos profissionais da contabilidade. Ele já exerceu o cargo de diretor regional do Sescon-SP e atualmente ocupa a vice-presidência do Sincop.
Em 2017, recebeu o reconhecimento de Contabilista do Ano, distinção que integra sua trajetória de atuação junto ao setor contábil.
Composição da nova diretoria
A nova Diretoria Executiva do Sincop, que comandará a entidade durante o triênio 2027/2029, será formada por:
Presidente: Charles Semmler
Vice-presidente: Reginaldo Antonio Cirelli
Diretor Administrativo: Sergio Valdir Canale
Vice-diretor Administrativo: Luiz Angelo Sabbadin
Diretora Financeira: Vânia Margarete Crispim Marques
Vice-diretor Financeiro: Breno Brossi
Diretor de Cultura e Eventos: Silvino José Hummel
Vice-diretor de Cultura e Eventos: Jorge Luiz Morete
Também foram definidos os suplentes da Diretoria Executiva: Marcio Cesar Odas, Marcelo Galhardo Dressano, André Cillo e Cecília Henrique dos Santos Rodrigues.
Conselhos e representação federativa
O Conselho Fiscal efetivo será formado por Juliano Damas da Silva Cardoso, Everaldo Aparecido Penzani e Donizete Marchiorretto. Como suplentes, foram escolhidos Aline Viviani Pelaes, Marcelo Zandoná e Alexandre Fandi Nappi.
Já o Conselho Consultivo terá Adalberto Barrichelo, Edmur Clovis Granato, Luiz Antonio Balaminut, José Aref Sabbagh Esteves, Josefa Antonia Polizel Pais, Edmir Bernardino Valente, Luis Carlos Marin Giusti, André Roberto Messias, Danilo Lucas Coimbra Vendemiatti e Fabiano Ravelli.
Na Delegação Federativa, Charles Semmler será o representante efetivo, enquanto Reginaldo Antonio Cirelli ocupará a suplência.
A nova gestão ficará à frente do Sincop entre 2027 e 2029, com o compromisso de manter a representação institucional da categoria e ampliar ações voltadas à capacitação, valorização e defesa dos interesses dos profissionais da contabilidade de Piracicaba e região.