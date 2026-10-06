Uma boa biblioteca começa por uma estante. Você entra sem saber direito o que procura, passa os olhos pelas lombadas e um título chama atenção. Não era o livro que tinha em mente. Talvez nem soubesse que existia. Algumas leituras começam assim.

Gosto da ideia de haver livros ao alcance das pessoas. Há quem tenha uma casa cheia deles e há quem nunca tenha tido um livro próprio. Há quem possa comprar um romance e há quem precise pensar duas vezes antes de gastar dinheiro com ele. Para essas pessoas, uma biblioteca pública pode ser uma porta.

E essa é justamente a graça: entrar sem saber exatamente o que procura. Na livraria, o livro tem preço. Na biblioteca, ele pode ser descoberto. Você pode levar um autor que nunca ouviu falar, ler algumas páginas, abandonar o livro e voltar outro dia. Ler também é descobrir o que não combina conosco.