O candidato Flávio Bolsonaro (PL) foi o mais votado para a Presidência da República nas 18 cidades da região de Piracicaba no primeiro turno das Eleições 2026, realizado neste domingo (4).
O candidato terminou a votação na liderança em todas as cidades do levantamento, ficando à frente de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Com o resultado, os dois avançaram para o segundo turno, marcado para 25 de outubro.
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Veja como ficou a votação em cada cidade
Águas de São Pedro
Flávio Bolsonaro: 2.037 votos (63,36%)
Lula: 904 votos (28,12%)
Capivari
Flávio Bolsonaro: 18.583 votos (65,01%)
Lula: 7.639 votos (26,72%)
Charqueada
Flávio Bolsonaro: 6.708 votos (68,07%)
Lula: 2.525 votos (25,62%)
Cordeirópolis
Flávio Bolsonaro: 9.796 votos (65,17%)
Lula: 4.002 votos (26,62%)
Cosmópolis
Flávio Bolsonaro: 18.023 votos (54,92%)
Lula: 12.237 votos (37,29%)
Elias Fausto
Flávio Bolsonaro: 6.844 votos (66,71%)
Lula: 2.714 votos (26,45%)
Engenheiro Coelho
Flávio Bolsonaro: 7.129 votos (63,46%)
Lula: 3.287 votos (29,26%)
Ipeúna
Flávio Bolsonaro: 2.967 votos (69,52%)
Lula: 1.047 votos (24,53%)
Iracemápolis
Flávio Bolsonaro: 9.319 votos (66,53%)
Lula: 3.687 votos (26,32%)
Limeira
Flávio Bolsonaro: 118.783 votos (69,28%)
Lula: 39.100 votos (22,81%)
Mombuca
Flávio Bolsonaro: 1.613 votos (68,81%)
Lula: 577 votos (24,62%)
Nova Odessa
Flávio Bolsonaro: 22.205 votos (59,75%)
Lula: 11.562 votos (31,11%)
Piracicaba
Flávio Bolsonaro: 143.775 votos (63,35%)
Lula: 62.618 votos (27,59%)
Rafard
Flávio Bolsonaro: 3.890 votos (67,53%)
Lula: 1.446 votos (25,10%)
Rio das Pedras
Flávio Bolsonaro: 12.313 votos (64,96%)
Lula: 5.198 votos (27,42%)
Saltinho
Flávio Bolsonaro: 4.465 votos (78,71%)
Lula: 865 votos (15,25%)
Santa Bárbara d'Oeste
Flávio Bolsonaro: 67.949 votos (63,40%)
Lula: 29.759 votos (27,77%)
São Pedro
Flávio Bolsonaro: 13.897 votos (68,32%)
Lula: 5.034 votos (24,75%)
Saltinho teve maior percentual
Entre os 18 municípios, Saltinho registrou o maior percentual de votos para Flávio Bolsonaro, com 78,71% dos votos válidos.
Já Cosmópolis teve o menor percentual para o candidato do PL, com 54,92%. Mesmo assim, Flávio terminou na liderança no município.
Limeira e Piracicaba
Nos dois maiores colégios eleitorais da região, Flávio também ficou em primeiro lugar.
Em Limeira, foram 118.783 votos para Flávio, contra 39.100 para Lula.
Em Piracicaba, Flávio recebeu 143.775 votos, enquanto Lula somou 62.618.
Segundo turno
Com o resultado do primeiro turno, Flávio Bolsonaro e Lula disputam o segundo turno da eleição presidencial, marcado para 25 de outubro.
Os números apresentados correspondem ao resultado do primeiro turno nos 18 municípios considerados no levantamento regional.