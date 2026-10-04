Quem ainda não foi às urnas neste domingo (4) precisa ficar atento ao horário. A votação do primeiro turno das Eleições Gerais de 2026 termina às 17h, no horário de Brasília. Até esse momento, os eleitores podem comparecer à seção eleitoral para registrar seus votos para presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual ou distrital.

O encerramento da votação às 17h marca também o início da divulgação dos resultados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A partir desse horário, os primeiros dados da apuração começam a ser disponibilizados e podem ser acompanhados pelos eleitores conforme os boletins de urna são recebidos e processados.

Quem chegar à seção antes do horário de encerramento poderá votar mesmo que ainda haja pessoas aguardando atendimento. Por isso, para quem ainda precisa votar, a recomendação é não deixar o deslocamento para os últimos minutos e verificar com antecedência o local de votação.