Quem ainda não foi às urnas neste domingo (4) precisa ficar atento ao horário. A votação do primeiro turno das Eleições Gerais de 2026 termina às 17h, no horário de Brasília. Até esse momento, os eleitores podem comparecer à seção eleitoral para registrar seus votos para presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual ou distrital.
O encerramento da votação às 17h marca também o início da divulgação dos resultados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A partir desse horário, os primeiros dados da apuração começam a ser disponibilizados e podem ser acompanhados pelos eleitores conforme os boletins de urna são recebidos e processados.
Quem chegar à seção antes do horário de encerramento poderá votar mesmo que ainda haja pessoas aguardando atendimento. Por isso, para quem ainda precisa votar, a recomendação é não deixar o deslocamento para os últimos minutos e verificar com antecedência o local de votação.
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Quando o resultado das eleições começa a sair
O início da apuração ocorre às 17h, mas isso não significa que os vencedores de todos os cargos serão conhecidos imediatamente. A confirmação depende da quantidade de votos contabilizados e da diferença entre os candidatos em cada disputa.
Em uma eleição com ampla vantagem, a confirmação matemática de um vencedor pode ocorrer antes da totalização de todas as urnas. Já em disputas mais apertadas, pode ser necessário aguardar uma parcela maior dos votos para que seja possível definir o resultado com segurança.
Assim, o eleitor deve considerar dois horários diferentes: 17h é o limite para votar e também o horário a partir do qual começa a divulgação da apuração. Não existe, porém, um horário previamente definido para que todos os resultados sejam oficialmente confirmados.