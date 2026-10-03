03 de outubro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
CORRIDA ELEITORAL

VÍDEO: Flávio Bolsonaro participa de motocarreata em Americana

Por Da Redação | JP1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Redes Sociais
A agenda em Americana ocorreu no último dia de campanha antes do primeiro turno.
A agenda em Americana ocorreu no último dia de campanha antes do primeiro turno.

O candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) participou de uma motocarreata em Americana neste sábado (3), véspera do primeiro turno das Eleições 2026.

A mobilização reuniu motociclistas, apoiadores, candidatos e lideranças políticas em um percurso entre Santa Bárbara d’Oeste e Americana.

Concentração ocorreu em Santa Bárbara

A atividade começou pela manhã no Parque Araçariguama, em Santa Bárbara d’Oeste. Conforme a programação divulgada pela campanha, a concentração estava prevista para as 9h.

Após a saída, os participantes seguiram pela Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), em direção a Americana.

A chegada estava programada para o Parque de Eventos do Clube dos Cavaleiros de Americana (CCA), tradicional espaço de eventos da cidade.

Candidatos ao Senado participaram

A motocarreata também contou com a presença de candidatos ao Senado por São Paulo.

Entre os nomes que participaram da atividade estavam André do Prado (PL) e Guilherme Derrite (PP).

A mobilização reuniu ainda apoiadores e outras lideranças políticas que acompanharam o percurso entre os dois municípios.

Atividade ocorreu na véspera da eleição

A agenda em Americana ocorreu no último dia de campanha antes do primeiro turno, marcado para este domingo (4).

A motocarreata fez parte das últimas atividades públicas de Flávio Bolsonaro antes da votação.

Com a realização do evento, a campanha encerrou sua agenda na região antes do início do período em que a propaganda eleitoral e as demais atividades de campanha ficam sujeitas às regras previstas para a véspera e o dia da eleição.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários