O candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) participou de uma motocarreata em Americana neste sábado (3), véspera do primeiro turno das Eleições 2026.
A mobilização reuniu motociclistas, apoiadores, candidatos e lideranças políticas em um percurso entre Santa Bárbara d’Oeste e Americana.
Concentração ocorreu em Santa Bárbara
A atividade começou pela manhã no Parque Araçariguama, em Santa Bárbara d’Oeste. Conforme a programação divulgada pela campanha, a concentração estava prevista para as 9h.
Após a saída, os participantes seguiram pela Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), em direção a Americana.
A chegada estava programada para o Parque de Eventos do Clube dos Cavaleiros de Americana (CCA), tradicional espaço de eventos da cidade.
Candidatos ao Senado participaram
A motocarreata também contou com a presença de candidatos ao Senado por São Paulo.
Entre os nomes que participaram da atividade estavam André do Prado (PL) e Guilherme Derrite (PP).
A mobilização reuniu ainda apoiadores e outras lideranças políticas que acompanharam o percurso entre os dois municípios.
Atividade ocorreu na véspera da eleição
A agenda em Americana ocorreu no último dia de campanha antes do primeiro turno, marcado para este domingo (4).
A motocarreata fez parte das últimas atividades públicas de Flávio Bolsonaro antes da votação.
Com a realização do evento, a campanha encerrou sua agenda na região antes do início do período em que a propaganda eleitoral e as demais atividades de campanha ficam sujeitas às regras previstas para a véspera e o dia da eleição.