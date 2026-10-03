O candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) participou de uma motocarreata em Americana neste sábado (3), véspera do primeiro turno das Eleições 2026.

A mobilização reuniu motociclistas, apoiadores, candidatos e lideranças políticas em um percurso entre Santa Bárbara d’Oeste e Americana.

Concentração ocorreu em Santa Bárbara

A atividade começou pela manhã no Parque Araçariguama, em Santa Bárbara d’Oeste. Conforme a programação divulgada pela campanha, a concentração estava prevista para as 9h.