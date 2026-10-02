Quais prédios, monumentos ou espaços históricos sofreram maiores transformações ao longo dos anos? Não há nenhum imóvel que ainda sobreviva na cidade que não tenha sofrido alguma transformação: todos, em qualquer época, recebem adaptações para o seu uso atual. A introdução de novos serviços estruturais, como a eletricidade, a água encanada e a rede de esgoto, assim como a telefonia, a introdução de banheiros dentro das casas e equipamentos públicos, exigiram alterações na estrutura de qualquer edifício que continuou a ser usado ao longo de mais de um século. Um dos edifícios que mais tiveram alterações foi a Igreja Matriz, depois Catedral; dependendo de como se encarem suas modificações, são cinco ou seis versões diferentes do mesmo prédio. A igreja São Benedito também foi bastante modificada, desde sua primeira versão, de 1857. É curioso verificar que a maioria esmagadora dos nossos edifícios mais antigos não possuem mais que 170 anos, embora a cidade tenha 259 anos de idade, oficialmente. Os mais antigos são a Casa do Povoador, (1850/1860), a Igreja da Boa Morte (original de 1851, mas foi destruída em um incêndio); a Igreja de São Benedito (1857), a casa de Prudente de Moraes (1870) e o Passo do Senhor do Horto (1875). Nos primeiros cento e vinte anos, mais ou menos, Piracicaba foi uma vila acanhada, sem grande desenvolvimento urbano, como Auguste de Saint-Hilaire testemunhou em 1822: uma vila simpática, situada entre bananeiras e laranjais, mas “destituída de importância, possui largas ruas mal calçadas, praças regulares e algumas casas bem construídas (…) A igreja matriz é pequena e nada apresenta de notável; a do Rosário não passa de uma capela”. Foi somente a partir da segunda metade do século XIX que o café e a cana-de-açúcar resultaram em prosperidade suficiente para a construção de edifícios de grande, assim como equipamentos e serviços urbanos. Há mais de uma cidade em cada cidade, como Giulio Carlo Argan poderia dizer. Em Piracicaba, há surtos de construção que são originados por surtos econômicos: o primeiro da cana de acúcar e do café no século XIX e começo do XX, da indústria metalúrgica, do álcool.

Existe algum lugar histórico de Piracicaba que esteja pouco conhecido ou valorizado pela população? Em vista da educação precária que temos tido na cidade, nos últimos anos, bem como da desvalorização da história não só aqui, mas no Brasil, os piracicabanos não conhecem sua história. É possível dizer que os piracicabanos, na média, não conhecem bem nenhum lugar histórico piracicabano. Nas ocasiões recentes que conduzi visitantes da própria cidade para visitar o bairro do Monte Alegre, o Engenho Central e a Rua do Porto, piracicabanos revelaram ter total desconhecimento do que é considerado mínimo para um cidadão conhecer dos acontecimentos passados do próprio local onde nasceu ou habita. E notei algo interessante: muitos estrangeiros ou brasileiros que não nasceram em Piracicaba costumam ter mais interesse pela história piracicabana do que muitos piracicabanos.

O turismo histórico poderia ser mais explorado em Piracicaba? Há muito o que ser explorado quanto ao turismo histórico em Piracicaba. Seria necessário haver oferta de roteiros permanentes, com guias de turismo treinados na história, geografia e aspectos sociológicos, antropológicos e artísticos da cidade, pois o que não falta são boas histórias e belos locais para serem visitados por turistas, internos e externos.