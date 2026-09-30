SRA. ALSIRA MARTINELLI ENGEL Faleceu dia 30/09/2026 na cidade de Charqueada, 83 anos de idade e era casada com o Sr. Sebastião Engel. Era filha do Sr. Santo Martinelli e da Sra. Etelvina Alves Martinelli, falecidos. Deixa os filhos: Isac Engel casado com Gracia Maria Popin Engel, Fernanda Engel da Silva casada com Aparecido Neves da Silva e Adriana Engel casada com Ederson. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 15:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Charqueada, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
PROFESSORA. SRA. GLADY KANTOVITZ FERREIRA Faleceu dia 28/09/2026 na cidade de Piracicaba, aos 88 anos de idade e era viúva do Sr. Adherbal Escobar Ferreira. Era filha do Sr. Casimiro Kantovitz e da Sra. Nair Kantovitz, falecidos. Deixa os filhos: Aderbal Escobar Ferreira Junior e Ariane Escobar Ferreira Gonçalves. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 29/09/2026 as 13:00hs, no Cemitério Parque da Ressurreição. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. INEZ VESTENA MOSCHIONI Faleceu dia 30/09/2026 na cidade de Piracicaba, aos 78 anos de idade e era filha do Sr. João Moschioni e da Sra. Luiza Vestena Moschioni, falecidos. Deixa as filhas: Fernanda Dal Picolo e Roberta Dal Picolo. Deixa o neto Pedro, familiares e amigos. O seu corpo será transladado em auto fúnebre para a cidade de Boituva – SP e o seu sepultamento ocorrerá hoje as 11:00hs, saindo a urna mortuária do Memorial Metropolitano de Piracicaba – Sala Safira, seguindo para o Cemitério Municipal de Boituva. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. IVONETE PASSOS LIMA Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 62 anos, filha do Sr. Jose dos Santos Passos e da Sra. Elisa Pereira dos Santos, falecida, era casada com o Sr. Valdine Silva Lima; deixa os filhos: Kedila Passos Lima, falecida; Geiza Carla Passos Lima; Aurelia Passos Lima; Tiago Silva Lima e Raissa Passos Lima. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 da sala "Standard" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. JOÃO ROBERTO CAMPANHOLO Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 69 anos, filho do Sr. João Campanholo, falecido e da Sra. Idalina Maistro Campanholo, era viúvo da Sra. Maria Lourenço Fidelis Campanholo; deixa os filhos: Andreia Cristina Campanholo Rafael, casada com o Sr. Eduardo Rafael; Anderson Augusto Campanholo e Adriano Cesar Campanholo, casado com a Sra. Ana Paula Soares Campanholo. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 do Velório da Saudade, sala "08", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. JOSELITA DA SILVA RAFAEL Faleceu dia 29/09/2026 na cidade de Piracicaba, aos 85 anos de idade e era viúva do Sr. Benedito Rafael. Era filha do Sr. Joaquim da Silva Gregorio e da Sra. Gregoria da Silva, falecidos. Deixa os filhos: Nivaldo Rafael casado com Roseli Castorini, Josefina Rafael Micheline casada com Jose Moacir Micheline, Joseli Rafael Antonio casada com Amarildo Jose Antonio, Eurides Rafael (falecida) e Dorival Rafael (falecido). Deixa os netos, bisnetos, tataranetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 30/09/2026 as 13:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – Sala 01, seguindo em auto fúnebre para o Cemitério Municipal de Charqueada. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. PAULA VERGINIA LAZARO DOS SANTOS Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 58 anos, filha dos finados Sr. Juvenal Lázaro dos Santos e da Sra. Benedita Evangelista dos Santos. Deixa o filho Paulo Henrique Santos Gardenal, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 13h30 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. ROBERTO FERNANDES DO CARMO Faleceu ontem, nesta cidade, contava 53 anos, filho do Sr. João Fernandes do Carmo, falecido e da Sra. Ana Idelfonso do Carmo; deixa o filho Gabriel Frazão do Carmo. Deixa irmãos, cunhadas, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. THEREZA DE OLIVEIRA RODRIGUES Faleceu dia 30/09/2026 na cidade de Piracicaba, aos 88 anos de idade e era viúva do Sr. Antenor Feliciano Rodrigues. Era filha do Sr. Pedro de Oliveira Pinto e da Sra. Albina Maria da Conceição, falecidos. Deixa os filhos: Valdir Feliciano Rodrigues e Maria Beatriz Feliciano Rodrigues casada com Gilmar Petrini. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 30/09/2026 às 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende - Sala 03, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SR. VANDERLEI EXALTAÇÃO DE ALMEIDA Faleceu dia 29/09/2026 na cidade de Piracicaba, aos 64 anos de idade e era casado com a Sra. Odelia Cacique de Almeida. Era filho do Sr. Simplicio Exaltação da Cruz (falecido) e da Sra. Ana Almeida de Miranda. Deixa a filha: kananda Cacique de Almeida casada com Vitor Saito Sigoli Vieira. Deixa neto, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 30/09/2026 as 15:30hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – Sala 02, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.