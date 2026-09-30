SRA. ALSIRA MARTINELLI ENGEL Faleceu dia 30/09/2026 na cidade de Charqueada, 83 anos de idade e era casada com o Sr. Sebastião Engel. Era filha do Sr. Santo Martinelli e da Sra. Etelvina Alves Martinelli, falecidos. Deixa os filhos: Isac Engel casado com Gracia Maria Popin Engel, Fernanda Engel da Silva casada com Aparecido Neves da Silva e Adriana Engel casada com Ederson. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 15:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Charqueada, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

PROFESSORA. SRA. GLADY KANTOVITZ FERREIRA Faleceu dia 28/09/2026 na cidade de Piracicaba, aos 88 anos de idade e era viúva do Sr. Adherbal Escobar Ferreira. Era filha do Sr. Casimiro Kantovitz e da Sra. Nair Kantovitz, falecidos. Deixa os filhos: Aderbal Escobar Ferreira Junior e Ariane Escobar Ferreira Gonçalves. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 29/09/2026 as 13:00hs, no Cemitério Parque da Ressurreição. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

SRA. INEZ VESTENA MOSCHIONI Faleceu dia 30/09/2026 na cidade de Piracicaba, aos 78 anos de idade e era filha do Sr. João Moschioni e da Sra. Luiza Vestena Moschioni, falecidos. Deixa as filhas: Fernanda Dal Picolo e Roberta Dal Picolo. Deixa o neto Pedro, familiares e amigos. O seu corpo será transladado em auto fúnebre para a cidade de Boituva – SP e o seu sepultamento ocorrerá hoje as 11:00hs, saindo a urna mortuária do Memorial Metropolitano de Piracicaba – Sala Safira, seguindo para o Cemitério Municipal de Boituva. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.