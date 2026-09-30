A pergunta vale para arquitetos, dentistas, contadores e tantos outros profissionais, em geral prestadores de serviços. A graduação nos ensina a técnica e cada um aprofunda sua área de atuação. Ao atender, descobrimos que conhecer o próprio trabalho é apenas parte do caminho. Precisamos explicar o que fazemos e qual problema podemos ajudar a resolver.

Depois de cinco anos estudando Direito, saímos preparados para exercer a advocacia. Mas estamos preparados para explicar por que alguém deveria nos contratar?

Durante muito tempo, vender foi associado à insistência e à figura de alguém disposto a convencer o cliente a qualquer custo. Para quem presta serviços, vender é apresentar com clareza o valor do próprio trabalho. É escutar antes de oferecer uma solução e mostrar por que ela pode fazer diferença na vida ou no negócio de alguém.

Na advocacia, isso fica ainda mais evidente. Uma empresa não procura um advogado porque deseja receber um contrato cheio de cláusulas. Ela busca relações mais seguras, decisões mais conscientes e menos conflitos. Quem procura orientação jurídica diante de um problema não quer apenas uma petição: quer compreender seus caminhos e contar com alguém preparado para conduzi-los. O profissional precisa traduzir seu conhecimento para que o cliente perceba o valor daquele serviço, sem prometer resultados que não pode garantir.

E aqui entra a segunda disciplina que, a meu ver, deveria acompanhar a formação universitária: ORATÓRIA. Saber falar não significa usar palavras difíceis ou impressionar uma plateia. Significa organizar ideias, fazer boas perguntas, expor riscos e explicar alternativas de um modo que a outra pessoa entenda. Isso importa numa reunião, numa negociação, numa audiência.