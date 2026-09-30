"Vovó, posso ir aí? Você faz um docinho pra mim?". Minha irmã me enviou esse áudio que a netinha dela, de três anos, mandou para ela.

Avós, netos e doces, tudo a ver! As mais gratas lembranças que temos da infância são, em sua maioria, associadas aos doces. E são as nossas mais ternas lembranças.

Os bolos fofos e cheirosos que as madrinhas faziam, os quindins da tia querida, as balas de coco fresquinhas, as de café, as caramelizadas, só de pensar, dão água na boca!