Todo dia a gente vota sem perceber. Vota quando escolhe o que comprar, em quem confiar, qual caminho seguir e até quando decide ouvir uma pessoa e ignorar outra. O voto não começa na urna; começa na vida.

Muita gente pensa que votar é só apertar números numa máquina e esperar o resultado aparecer. Mas votar é muito mais do que isso. O voto está na família, quando todos decidem algo juntos; nas empresas, quando escolhem ideias e projetos; nas finanças, quando o dinheiro vai para uma prioridade; e na nossa cabeça, quando razão e emoção disputam espaço.

Uma votação organizada acontece com regras, opções, campanha, escolha e resultado. Ela informa desejos, influencia decisões, constrói caminhos e mostra o que uma maioria deseja naquele momento.