Existe uma idade em que começamos a envelhecer? Talvez a pergunta esteja errada. Envelhecer acontece desde sempre. Desde que nascemos. O que muda é que, em algum momento, o corpo começa a mostrar com mais clareza a conta dos hábitos que repetimos durante anos.

Uma recente pesquisa finlandesa ajuda a entender isso. O estudo “Cumulative Associations Between Health Behaviours, Mental Well-being, and Health Over 30 Years”, publicado em 2025 no periódico Annals of Medicine, acompanhou pessoas por mais de 30 anos. Os participantes foram avaliados aos 27, 36, 42, 50 e 61 anos. Os pesquisadores observaram principalmente três comportamentos: tabagismo, consumo excessivo de álcool e inatividade física.

E descobriram algo simples de entender: o corpo tem memória. Eu já escrevi sobre isso algumas vezes. Mas, quanto mais tempo os maus hábitos permaneciam, piores eram, anos depois, alguns indicadores de saúde física e mental.