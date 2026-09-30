Existe uma idade em que começamos a envelhecer? Talvez a pergunta esteja errada. Envelhecer acontece desde sempre. Desde que nascemos. O que muda é que, em algum momento, o corpo começa a mostrar com mais clareza a conta dos hábitos que repetimos durante anos.
Uma recente pesquisa finlandesa ajuda a entender isso. O estudo “Cumulative Associations Between Health Behaviours, Mental Well-being, and Health Over 30 Years”, publicado em 2025 no periódico Annals of Medicine, acompanhou pessoas por mais de 30 anos. Os participantes foram avaliados aos 27, 36, 42, 50 e 61 anos. Os pesquisadores observaram principalmente três comportamentos: tabagismo, consumo excessivo de álcool e inatividade física.
E descobriram algo simples de entender: o corpo tem memória. Eu já escrevi sobre isso algumas vezes. Mas, quanto mais tempo os maus hábitos permaneciam, piores eram, anos depois, alguns indicadores de saúde física e mental.
A acumulação desses comportamentos esteve associada a pior percepção da própria saúde, mais fatores de risco metabólico, mais sintomas depressivos e menor bem-estar psicológico. E os efeitos já podiam ser observados a partir dos 36 anos.
Imagine uma criança guardando moedas em um cofrinho todos os dias. Depois de muitos anos, haverá bastante dinheiro ali. Com os hábitos acontece algo parecido, só que podemos colocar coisas boas ou ruins nesse cofre.
Um dia sem exercício não destrói sua saúde. Uma noite mal dormida também não. O problema é quando o excepcional vira rotina. É ficar parado hoje, amanhã, na próxima semana e repetir isso durante anos.
O contrário também acontece.
Uma caminhada parece pequena. Duas sessões semanais de musculação parecem pouco. Trocar algumas horas sentado por movimento talvez nem apareça no espelho imediatamente. Mas o organismo também acumula essas escolhas.
É importante corrigir uma interpretação que circulou nas redes sociais sobre esse estudo. A pesquisa não concluiu que os dez anos entre 36 e 46 sejam os mais decisivos da vida, nem que depois dos 40 o corpo perca grande parte da capacidade de reparar os efeitos dos maus hábitos.
O estudo mostrou algo mais interessante e menos assustador: os efeitos acumulados dos hábitos já aparecem relativamente cedo e continuam importando ao longo da vida.
Isso muda nossa maneira de pensar a velhice.
Quando encontramos uma pessoa de 70 anos caminhando rápido, viajando, levantando do chão e carregando as próprias compras, estamos olhando para aquele corpo hoje.
Mas parte daquela autonomia começou a ser construída décadas antes.
É por isso que gosto tanto da musculação, da corrida, da caminhada e de qualquer atividade que faça alguém abandonar um pouco a cadeira.
Não estamos treinando apenas para o verão seguinte.
Estamos treinando para uma manhã que ainda nem chegou.
Para levantar da cama sozinho aos 70. Para subir uma escada aos 75. Para carregar as sacolas do supermercado aos 80. Para brincar com um neto sem precisar apenas assistir.
E existe uma notícia ainda melhor: começar cedo é ótimo, mas começar hoje continua sendo muito melhor do que esperar.
Talvez envelhecer bem seja justamente isso.
Fazer agora pequenos depósitos no corpo que você gostaria de encontrar no futuro.
Porque a saúde que você terá aos 60 não começa aos 60. Parte dela está sendo construída nesta manhã.
Até a próxima.