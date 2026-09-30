Gustavo Scarpa é jogador de futebol, atualmente no Atlético-MG, e há algum tempo também chama atenção por um hábito pouco associado ao universo dos boleiros: gosta de ler. Recentemente, ao falar sobre A Morte de Ivan Ilitch, de Liev Tolstói, acabou provocando um movimento que ninguém poderia imaginar a partir de uma simples indicação. A obra chegou ao primeiro lugar entre os livros mais vendidos da Amazon Brasil, enquanto o vídeo em que Scarpa comenta o livro passou de 600 mil visualizações. Torcedores chegaram a criar a Galeitura, um clube de leitura inspirado nas indicações do jogador.

Não é pouca coisa. Estamos falando de um livro publicado em 1886, escrito por um russo morto há mais de um século, que de repente passou a ser procurado por gente que provavelmente não estava pensando em Tolstói naquela manhã.

Scarpa não é professor, escritor ou crítico literário. É jogador de futebol. E talvez esteja aí a parte mais interessante. A influência de uma pessoa conhecida não fica restrita àquilo que a tornou conhecida. Vale para o atleta, o cantor, o ator, o influenciador. Quem acompanha essas pessoas observa também seus hábitos, gostos e escolhas. Uma recomendação feita quase como quem conversa pode alcançar muito mais gente do que seu autor imagina.