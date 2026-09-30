Prossigamos a série de artigos sobre o livro “A vida cotidiana na Grécia no século de Péricles” de Robert Flacelière. Como vimos na última semana, a democracia ateniense era bem diferente do que hoje se entende por democracia. Na verdade muito pequena era a porcentagem de cidadãos com direito de participação política e mesmo esses tinham sua liberdade bastante tolhida por um sistema político monopolizador e totalitário. A situação das mulheres era ainda mais precária.

Flacelière inicia o capítulo III, que trata das mulheres, do casamento e da família, mostrando que o papel delas mulheres era de absoluta submissão, somente no lar podendo exercer alguma forma de autoridade: “Em Atenas, as mulheres dos cidadãos não têm nenhum direito político nem jurídico, não mais do que os escravos.

Elas perderam o papel importante que desempenhavam na sociedade minoica e que tinham em parte conservado, ao que parece, na época homérica. Não obstante, a ateniense casada, mesmo confinada na sua casa, pelo menos a governa com autoridade, sempre que seu marido e senhor não se oponha a isso.” (p. 75).