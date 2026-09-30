Ao contrário do que muitos pensam, somos, sim, capazes de transformar nossas vidas, em qualquer segmento! O que falta, muitas vezes, é a coragem de dizer não às migalhas que recebemos que são, na verdade, “cadastros” dentro da nossa mente que nos “mandam” viver uma vida menor daquela que merecemos. O fato é que, tanto no pessoal quanto no profissional, somos movidos pelas emoções e uma das ferramentas mais eficazes para entendê-las e gerenciá-las foi traduzida numa linguagem bem acessível por Daniel Goleman (PhD em Psicologia pela Universidade de Harvard), mais conhecida como Inteligência Emocional, uma fantástica e transformadora modalidade de inteligência. Daniel Goleman, inclusive, defende que 80% do sucesso ou do fracasso das pessoas, se deve ao nível de Inteligência Emocional.
As emoções regulam nossa realidade e a forma como interagimos com o mundo. Desde que nascemos, somos direcionados a nos blindar de sofrimentos e derrotas, evitando ou minimizando (de forma direta ou não) nossas emoções. Entretanto, o grande problema é que, depois de adultos continuamos assim, uma vez que fomos erroneamente “treinados”. E é daí que nasce a autossabotagem emocional.
Viver intensamente é entender, sentir e gerenciar corretamente as emoções, que são, na verdade, órgãos do corpo psíquico e exercem funções essenciais em nossa mente, consequentemente em nosso corpo, o que explica tanta infelicidade, má qualidade de vida e até doenças psicossomáticas. Não somos educados para a emoção e isto tem sido o motivo principal do insucesso da maioria das pessoas.
Casamentos acabam, profissionais são demitidos, injustiças são praticadas, pessoas sofrem, famílias são destruídas, tantos problemas de aprendizado e disciplina nas Escolas e até mortes ocorrendo por pura falta de educação emocional.
Colocamos expectativas exageradas nos outros e quando eles fazem algo que nos machuca, ficamos magoados. Aí trocamos, vamos em busca de novos horizontes, novas esposas, novos maridos, novas atividades, novos cenários. Nos comparamos com outras pessoas e adoecemos por isso nas redes sociais, em função de tantas “vidas editadas”. Vamos cobrindo buracos de nossa existência com outros buracos, acumulando empregos, namorados, maridos, esposas, dinheiro, bens, solidão, diversões, etc. A troca e o descartável são os nomes do momento e não é a troca, o término, a mudança irracional ou o acúmulo que sacia, que resolve, mas o entendimento e a interação consigo mesmo - oriunda do autoconhecimento - que gera o prazer inigualável da superação, da evolução, da motivação, do propósito.
Se você tem sentimentos de medo, angústia ou solidão; dificuldades em lidar com negativas, frustrações ou em dizer não; se acorda cansado, tem dores ou problemas físicos de origem emocional; se sua empresa não alcança os resultados planejados ou há problemas de liderança; se você não consegue dinamizar suas relações interpessoais ou afetivas; não controla a raiva ou outras emoções; se sofre com as consequências da depressão, stress, ansiedade, traumas; se o pessimismo te comanda, se o sucesso e a felicidade parecem coisas inatingíveis, está na hora de dar um passo decisivo para transformar sua vida, de forma prática e inteligente e, se tem dificuldades para conseguir esta transformação sozinho, busque ajuda.
Problemas fazem parte da vida, não adianta; saiba que eles vão sempre existir. O segredo para viver bem é ter uma visão abrangente e altiva sobre a vida e sobre eles; uma estratégia emocional positiva, que sabe o que é melhor e espera por isso. Pensamentos desencadeiam emoções e esse conjunto gera o comportamento.
O que tem sido mais valioso para você?