Ao contrário do que muitos pensam, somos, sim, capazes de transformar nossas vidas, em qualquer segmento! O que falta, muitas vezes, é a coragem de dizer não às migalhas que recebemos que são, na verdade, “cadastros” dentro da nossa mente que nos “mandam” viver uma vida menor daquela que merecemos. O fato é que, tanto no pessoal quanto no profissional, somos movidos pelas emoções e uma das ferramentas mais eficazes para entendê-las e gerenciá-las foi traduzida numa linguagem bem acessível por Daniel Goleman (PhD em Psicologia pela Universidade de Harvard), mais conhecida como Inteligência Emocional, uma fantástica e transformadora modalidade de inteligência. Daniel Goleman, inclusive, defende que 80% do sucesso ou do fracasso das pessoas, se deve ao nível de Inteligência Emocional.

As emoções regulam nossa realidade e a forma como interagimos com o mundo. Desde que nascemos, somos direcionados a nos blindar de sofrimentos e derrotas, evitando ou minimizando (de forma direta ou não) nossas emoções. Entretanto, o grande problema é que, depois de adultos continuamos assim, uma vez que fomos erroneamente “treinados”. E é daí que nasce a autossabotagem emocional.

Viver intensamente é entender, sentir e gerenciar corretamente as emoções, que são, na verdade, órgãos do corpo psíquico e exercem funções essenciais em nossa mente, consequentemente em nosso corpo, o que explica tanta infelicidade, má qualidade de vida e até doenças psicossomáticas. Não somos educados para a emoção e isto tem sido o motivo principal do insucesso da maioria das pessoas.