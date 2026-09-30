Ao ocupar a tribuna de Nova York, na abertura do Debate Geral da 81ª Assembleia Geral das Nações Unidas, em 22 de setembro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva proferiu um dos discursos mais severos e incisivos de seus três mandatos à frente da Presidência do Brasil. Marcado pela proximidade das eleições presidenciais brasileiras e por um cenário internacional atritado, o pronunciamento uniu a denúncia da falência do multilateralismo à firme defesa da autonomia nacional.

A tona inicial da intervenção do nosso presidente foi a indignação diante da ineficácia das instituições multilaterais. Ao recordar sua primeira passagem pela tribuna. em 2003, Lula classificou o momento atual como o mais crítico da história da ONU. Argumentou que a organização falha em sua missão precípua de deter conflitos armados e proteger populações vulneráveis, citando diretamente o seio congelado do Conselho de Segurança e a proliferação da guerra na Europa e no Oriente Médio como sintomas de uma falência diplomática.

Mais uma vez, Lula condenou o genocídio na Palestina, sem deixar de criticar todos aqueles que colocam obstáculos para a paz e a chamada solução de dois Estados (Israel e Palestina), decidida pela ONU em 1948 e jamais efetivada.