SR. ARISTIDES DAS NEVES (SAQUINHO), faleceu dia 28/09/2026 na cidade de Piracicaba, aos 85 anos de idade e era casado com a Sra. Lucia Iracema Polastri das Neves. Era filho do Sr. Manoel Rodrigues das Neves e da Sra. Amélia Lazara de Oliveira, falecidos. Deixa os filhos: Genival Antonio das Neves casado com Erlani Valéria de Assis, Geneci Aparecida das Neves casada com Wilson Januario, Gerivaldo Alberto das Neves casado com Luciane Aparecida Grigolato Neves. Deixa netos, bisnetos, tataraneta, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 29/09/2026 as 16:30hs, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – Sala Lírio, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SR. FRANCISCO ANTONIO ROSSATTE, faleceu dia 28/09/2026 na cidade de Piracicaba, aos 75 anos de idade e era casado com a Sra. Dione Esmeralda Mendes Rossatte. Era filho do Sr. Alfredo Rossatte e da Sra. Catarina Rossatte, falecidos. Deixa os filhos: Douglas Willian Rossatte casado com Ana Paula Lima Rossatte, Marcela Fernanda Rossatte dos Santos casada com Toninho Pereira dos Santos. Deixa 02 netos, familiares e amigos. O Velório ocorreu dia 29/09/2026 no Memorial Metropolitano de Piracicaba – Sala Esmeralda, a partir das 10:00hs até às 17:00hs. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. IVONETE PASSOS LIMA Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 62 anos, filha do Sr. Jose dos Santos Passos e da Sra. Elisa Pereira dos Santos, falecida, era casada com o Sr. Valdine Silva Lima; deixa os filhos: Kedila Passos Lima, falecida; Geiza Carla Passos Lima; Aurelia Passos Lima; Tiago Silva Lima e Raissa Passos Lima. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 da sala "Standard" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. JOÃO ROBERTO CAMPANHOLO Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 69 anos, filho do Sr. João Campanholo, falecido e da Sra. Idalina Maistro Campanholo, era viúvo da Sra. Maria Lourenço Fidelis Campanholo; deixa os filhos: Andreia Cristina Campanholo Rafael, casada com o Sr. Eduardo Rafael; Anderson Augusto Campanholo e Adriano Cesar Campanholo, casado com a Sra. Ana Paula Soares Campanholo. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 do Velório da Saudade, sala "08", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. JOÃO RODRIGUES SOARES, faleceu dia 27/09/2026 na cidade de Piracicaba aos 52 anos de idade. Era filho do Sr. Santos Rodrigues Soares e da Sra. Maria Jose Pereira Soares. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 29/09/2026 as 10:00hs no Cemitério Municipal de Vila Rezende. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SR. JOSÉ ALVES DE MATOS, faleceu dia 28/09/2026 na cidade de Piracicaba, aos 74 anos de idade e era casado com a Sra. Ivani Chiticol de Matos. Era filho do Sr. José Cardoso Matos e da Sra. Raquel Alves Damaceno, falecidos. Deixa os filhos: Ana Paula Chiticol Matos, Fernanda Chiticol Matos Anselmo casada com Ricardo Anselmo e Rafael Chiticol Matos. Deixa os netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 29/09/2026 as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade sala 02, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SR. JOSÉ CARMELINDO PETRINI (ZÉ CARIOCA) Faleceu ontem, nesta cidade, contava 76 anos, filho dos finados Sr. Jeronimo Petrini e da Sra. Antonia Bertho Petrini, era casado com a Sra. Nair Aparecida Menuzzi Petrini; deixa os filhos: André Menuzzi Petrini, casado com a Sra. Luciane Cristina Dellavalle Petrini e Regiane Menuzzi Petrini, casada com o Sr. Cristian Robson Assalin. Deixa irmão, netos, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 13h30 do Velório da Saudade, sala "05", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
DR. OTAVIO RICARDO ALEONI, faleceu dia 29/09/2026 na cidade de Piracicaba, aos 67 anos de idade e era filho do Sr. Jose Rossini Aleoni e da Sra. Neyde Pacheco Aleoni, falecidos. Deixa os filhos: Guilherme Aleoni e Rubens Carvalho Aleoni. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 10:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 07, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. PAULA VERGINIA LAZARO DOS SANTOS Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 58 anos, filha dos finados Sr. Juvenal Lázaro dos Santos e da Sra. Benedita Evangelista dos Santos. Deixa o filho Paulo Henrique Santos Gardenal, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 13h30 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. ROBERTO FERNANDES DO CARMO Faleceu ontem, nesta cidade, contava 53 anos, filho do Sr. João Fernandes do Carmo, falecido e da Sra. Ana Idelfonso do Carmo; deixa o filho Gabriel Frazão do Carmo. Deixa irmãos, cunhadas, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.