SR. ARISTIDES DAS NEVES (SAQUINHO), faleceu dia 28/09/2026 na cidade de Piracicaba, aos 85 anos de idade e era casado com a Sra. Lucia Iracema Polastri das Neves. Era filho do Sr. Manoel Rodrigues das Neves e da Sra. Amélia Lazara de Oliveira, falecidos. Deixa os filhos: Genival Antonio das Neves casado com Erlani Valéria de Assis, Geneci Aparecida das Neves casada com Wilson Januario, Gerivaldo Alberto das Neves casado com Luciane Aparecida Grigolato Neves. Deixa netos, bisnetos, tataraneta, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 29/09/2026 as 16:30hs, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – Sala Lírio, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

SR. FRANCISCO ANTONIO ROSSATTE, faleceu dia 28/09/2026 na cidade de Piracicaba, aos 75 anos de idade e era casado com a Sra. Dione Esmeralda Mendes Rossatte. Era filho do Sr. Alfredo Rossatte e da Sra. Catarina Rossatte, falecidos. Deixa os filhos: Douglas Willian Rossatte casado com Ana Paula Lima Rossatte, Marcela Fernanda Rossatte dos Santos casada com Toninho Pereira dos Santos. Deixa 02 netos, familiares e amigos. O Velório ocorreu dia 29/09/2026 no Memorial Metropolitano de Piracicaba – Sala Esmeralda, a partir das 10:00hs até às 17:00hs. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

SRA. IVONETE PASSOS LIMA Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 62 anos, filha do Sr. Jose dos Santos Passos e da Sra. Elisa Pereira dos Santos, falecida, era casada com o Sr. Valdine Silva Lima; deixa os filhos: Kedila Passos Lima, falecida; Geiza Carla Passos Lima; Aurelia Passos Lima; Tiago Silva Lima e Raissa Passos Lima. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 da sala "Standard" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.