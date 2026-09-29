SR. ADEMIR CAETANO Faleceu dia 26/09/2026 na cidade de Limeira, aos 73 anos de idade e era casado com a Sra. Marlene Alves Caetano. Era filho do Sr. Antonio Caetano e da Sra. maria de Lourdes Camilo Caetano, falecidos. Deixa o filho: Marcelo Matheus Caetano. Deixa familiares e amigos. O Velório ocorreu dia 27/09/2026 no Memorial Metropolitano de Piracicaba - sala Diamante, a partir das 09:00hs até às 16:00hs. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. ANGELA MARIANO FERREIRA Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 93 anos, filha dos finados Sr. Avelino Mariano dos Reis e da Sra. Luiza Barbosa dos Santos, era viúva do Sr. João Ferreira; deixa os filhos: Ruth Ferreira Fogaça, casada com o Sr. Elizeu Fogaça; Angela Maria Ferreira de Moraes, casada com o Sr. José Luiz de Moraes e João Carlos Ferreira, casado com a Sra. Luiza Helena Domingues Ferreira. Deixa netos, bisnetos, irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h00 do Velório do Crematório Memorial Metropolitanos de Piracicaba, sala "Esmeralda", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. ANTONIA CALTAROSSA DE ASSIS LEITE Faleceu ontem, nesta cidade, contava 86 anos, filha dos finados Sr. Atilio Caltarossa e da Sra. Maria Fazenaro, era viúva do Sr. José de Assis Leite; deixa os filhos: Luiz Roberto de Assis Leite, casado com a Sra. Valdileide Lisboa Maciel de Assis Leite e José Sebastião Leite, falecido. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 10h30 do Velório da Saudade, sala "07", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. ANTONIO CELSO BARBOSA GODOY Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 83 anos, filho dos finados Sr. Antonio Benedicto Barbosa de Godoy e da Sra. Geny Diniz Barbosa de Godoy, era casado com a Sra. Ana Rosa Vieira Barbosa de Godoy; deixa os filhos: Luis Cesar Barbosa de Godoy, casado com a Sra. Rosangela Aparecida Marciano; Adriana Barbosa de Godoy; Luciana Barbosa de Godoy, casada com o Sr. Jarbas Galdencio; Flavio Barbosa de Godoy e Ana Maria Barbosa de Godoy. Deixa netos, bisnetos, tataranetos, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h00 do Velório Municipal de Charqueada/SP, para o Cemitério Municipal da cidade de Charqueada/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. APARECIDA BENEDITA AMARO CELSO Faleceu anteontem, na cidade de São Pedro/SP, contava 68 anos, filha dos finados Sr. Antonio Amaro e da Sra. Laudomira Manzato Amaro, era viúva do Sr. Marcos Aparecido Celso; deixa os filhos: Janaina Bispo dos Santos; Janali Bispo dos Santos e Marcos Evandro Celso. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 15h00 do Velório Municipal de Charqueada/SP, para o cemitério Municipal da cidade de Charqueada/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. ARLINDO AFONSO DA SILVA Faleceu dia 27/09/2026 na cidade de Piracicaba, aos 81 anos de idade e era casado com a Sra. Joelita Costa da Silva. Era filho do Sr. Agenor Afonso da Silva e da Sra. Izaura Ferreira da Silva, falecidos. Deixa os filhos: Valdecir Costa da Silva, Maria Lucia da Silva Ferraz casada com Valdemir Ferraz, Vanderli Costa da Silva Souza casada com Sergio Luiz de Souza. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 28/09/2026 as 13:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – sala 02, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SR. CLAUDIO LAERTE FANTINI Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 76 anos, filho dos finados Sr. Mario Fantini e da Sra. Francisca Adelina Spadão, era casado com a Sra. Maria Diomar Rodrigues Fantini; deixa os filhos: Luciana Cristina Fantini Vieira, casada com o Sr. João Luis Vieira; Thais Cristiane Fantini Macedo, casada com o Sr. Lauro Macedo e Murilo Fantini, casado com a Sra. Aline Arioso Fantini. Deixa netos, bisneto, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 17h00 do Velório da Saudade, sala "06", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. CLEONICE MARTINS PIAI Faleceu dia 27/09/2026 na cidade de Piracicaba, aos 89 anos de idade e era viúva do Sr. Antonio Piai. Era filha do Sr. Antonio Martins e da Sra. Maria Isabel Lopes Martins, falecidos. Deixa os filhos: Marcia Piai Nava viúva de Antonio Aparecido Nava, Enio Piai casado com Roseli Piai, Rosa Milena Marsola casada com Luis Henrique Brizzante. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O Velório ocorreu dia 28/09/2026 no Memorial Metropolitano de Piracicaba – sala Rubi, a partir das 10:00hs até às 16:00hs. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. CONCEIÇÃO APARECIDA GOMES Faleceu dia 27/09/2026 na cidade de Piracicaba, aos 58 anos de idade e era filha do Sr. Antônio Gomes, falecido e da Sra. Laura Francisca Alves Gomes. Deixa os filhos: Ricardo Gomes Benatti e Rafael Gomes Benatti. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 28/09/2026 as 17:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – sala 01, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SR. DILSON FRANCISCO SOUSA Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 74 anos, filho do Sr. Elizio Sousa Sobrinho e da Sra. Elvira Maria de Jesus, era casado com a Sra. Zelia Melo Sousa; deixa as filhas: Solange Melo Sousa, casada com Marcos Paulo de Freitas; Michele Melo Sousa, casada com Renato Silva Ferreira; Caroline Melo Sousa e Edna Melo Sousa, casada com Maria Theresa Nicolau Merchis. Deixa netos,demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 16h00 da sala "C - Lírio" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. ELCY LELLIS KAWANO Faleceu anteontem, na cidade de Jundiai/SP, contava 77 anos, filha dos finados Sr. Antonio Lellis e da Sra. Maria Benedicta Lellis, era viúva do Sr. Massaharu Kawano; deixa os filhos: Sandra Kazue Lellis Kawano, casada com o Sr. Alessandro Ignacio Brito; Flavia Mitsue Lellis Kawano, casada com o Sr. Robson Luciano dos Santos e Sergio Yukio Lellis Kawano, falecido. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h30 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Diamante", para o Cemitério Parque da Ressurreição. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. EUCLIDES TREVISAN FILHO Faleceu dia 26/09/2026 na cidade de Jaguariúna aos 61 anos de idade e era filho do Sr. Euclides Trevisan e da Sra. Ines Barbosa Trevisan, falecidos. Deixa o filho: Adriano Trevisan. Deixa familiares e amigos. O seu corpo foi transladado em auto fúnebre para a cidade de Piracicaba e seu sepultamento ocorreu dia 27/09/2026 as 09:30hs saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 08, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. EVELI MARIA REOLON MONIZ Faleceu dia 25/09/2026 na cidade de Piracicaba, aos 77 anos de idade e era viúva do Sr. Armando Cera Moniz. Era filha do Sr. Paulo Reolon e da Sra. Neise Ana Reolon, falecidos. Deixa os filhos: Armando Cera Moniz Junior casado com Ariani Almeida e João Paulo Reolon. Deixa netos, familiares e amigos. O Velório ocorreu dia 26/09/2026 no Memorial Metropolitano de Piracicaba – sala Esmeralda, a partir das 14:30hs até às 18:30hs. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. IGNES MARANDOLA VIRIATO Faleceu dia 26/09/2026 na cidade de Piracicaba, aos 90 anos de idade e era viúva do Sr. Benedicto Campos Viriato, era filha do Sr. Benedicto Marandola e da Sra. Rosa da Silva, falecidos. Deixa os filhos: Benedita Campos Viriato Gonzales casada com Francisco Manoel Gonzales; Aparecida de Lurdes Viriato; Juarez Campos Viriato. Deixa netos, bisnetos, tataranetos e familiares. O seu sepultamento ocorreu dia 27/09/2026 as 15:30hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 03 “Dálias”, seguindo para o Cemitério Parque da Ressurreição. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SR. FRANCISCO CARLOS RUBIA Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 73 anos, filho dos finados Sr. Santo Rubia e da Sra. Gracia Lopes Rubia; deixa os filhos: Cleiton Alexandre Rubia, casado com a Sra. Paloma de Oliveira Rubia e Weslei Francisco Rubia, casado com a Sra. Luane Karoline Dreger Bonfim. Deixa os netos: Hellena, Victor, Ana Júlia, Jasmine, falecida e Lívia, falecida. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 16h00 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
PROFESSOR DR. GERALDO CLARET DE MELLO AYRES Faleceu dia 28/09/2029 na cidade de Ribeirão Preto, aos 97 anos de idade e era viúvo da Sra. Jurema Rostom de Mello Ayres. Era filho do Sr. Elias de Mello Ayres e da Sra. Maria Amélia de Aguiar Ayres. Deixa os filhos: Maria Stella de Mello Ayres; Elias de Mello Ayres Neto casado com Edna Ribeiro Dias; Lilian Regina de Mello Ayres; e, Maria de Fatima de Mello Ayres, falecida. Deixa os netos Paulo de Tarso e Renata, e a bisneta Alice. O seu corpo foi trasladado em auto fúnebre para a cidade de Piracicaba e seu sepultamento ocorrerá hoje as 13:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 06 “Rosas”, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
PROFESSOR ENGENHEIRO: SR. HUGO PESSOTTI Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 85 anos, filho dos finados Sr. Eduardo Pessotti e da Sra. Lourdes da Silva, era casado com a Sra. Ana Elci da Silva Lima Pessotti. Deixa a filha Alessandra Lima Pessotti, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 da sala "Standard" do Velório do Cemitério do Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. JULIA DE ASSIS ANDRADE Faleceu ontem, nesta cidade, contava 99 anos, filha dos finados Sr. Arthur Peregrino de Assis e da Sra. Rosa Vinholino, era viúva do Sr. José Mauricio de Andrade; deixa os filhos Maria José Pereira da Silva, viúva do Sr. Germiniano Pereira da Silva; Terezinha Carneiro, viúva do Sr. Luis Carlos Carneiro; Ana Maria Mauricio Andrade Spolau, casada com o Sr. Dorival Aparecido Spolau; José Maurício de Andrade, falecido, deixando viúva a Sra. Creusa Zani de Andrade; Francisco Mauricio de Andrade, falecido; Lázaro Mauricio de Andrade, casado com a Sra. Leni Andrade, ambos falecidos e Irene Ferreira da Silva, falecida. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 10h00 do Velório Municipal de Charqueada, para o Cemitério Municipal da cidade de Charqueada/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. LILIAN SUELY SEVERINO Faleceu dia 26/09/2026, na cidade de Uberaba/MG, contava 48 anos, filha do Sr. Ademir Severino e da Sra. Luzia de Oliveira Severino, falecida; deixa os filhos: Paulo Rogerio Codognoto Junior, casado com a Sra. Daniela Rosa Codognoto; Pamela Cristine Codognoto e Pedro Henrique Codognoto. Deixa irmãos, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. MARIA DAS GRAÇAS ROSA BATISTA Faleceu dia 27/09/2026 na cidade de Piracicaba, aos 74 anos de idade e era viúva do Sr. Nilo Bento Batista. Era filha do Sr. Jorge Rosa, falecido e da Sra. Ondina Camila Rosa. Deixa os filhos: Nilson Batista Soares casado com Eliene Soares, Nilceia Batista viúva de Alessandro Costa, Nilton Batista, Nilmar Batista, Jussara Batista, Gilmara Batista, Gilcemar Batista, falecido. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 27/09/2026 as 16:30hs, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – sala Camélia, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. MARIA FELIPE DE FRANÇA Faleceu ontem, nesta cidade, contava 101 anos, filha dos finados Sr. João Jovino Timoteo e da Sra. Maria Felipe Timoteo, era viúva do Sr. Sebastião Luiz de França; deixa os filhos: Elisete Felipe de França,falecida; Jose Luiz de França, viúvo da Sra. Zuleide de Oliveira França; Ivonete de França Bueno, falecida; Josefa Felipe de França, falecida; Joselita Felipe de França, falecida; Luzinete Felipe de França; Pedro Luiz de França, falecido; Maria Eliete Felipe de França; Maria Helenilda França Zambon, casada com Sr. João Zambon Primo; Heronita Felipe de França; Eliane Felipe de França, falecida; Luiz Gutemberg Felipe de França, falecido; Maria Edineide Felipe de França; Maria Elenice de França Ortiz, casada com o Sr. Onofre Ortiz e Paulo Cesar Felipe de França. Deixa 53 netos, 109 bisnetos, 36 tataranetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h15 do Velório da Saudade, sala "05", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. NILSON DO AMARAL LOPES Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 72 anos, filho dos finados Sr. Benedito do Amaral Lopes e da Sra. Ana Doni Lopes, era casado com a Sra. Benedita Antunes; deixa as enteadas: Sandra Mara Martins de Toledo, casada com o Sr. Gustavo Ferreira e Silvia Maria Martins de Toledo. Deixa os netos: Murilo, Mauricio, Miguel e Kaue, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, às 10h30 no Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
ADVOGADO: DR. PAULO AFONSO BARGIELA Faleceu ontem, nesta cidade, contava 56 anos filho dos finados Sr. Antonio Bargiela e da Sra. Deomar Moraes Bargiela, era casado com a Sra. Juli Anne M.L. Bargiela; deixa o filho: Nícolas Antonio Bargiela, casado com a Sra. Ingrid Martins De Barros Bargiela. Deixa demais familiares e amigos. O velório será realizado hoje das 08h00 às 13h00 na sala "Safira" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, seguindo o féretro às 13h15 para a realização do Momento de Memórias no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. PETTY RODRIGUES ALVES OLIVAL Faleceu ontem, nesta cidade, contava 48 anos, filha do Sr. Antonio Sergio Alves de Olival e da Sra. Vania Rodrigues Alves de Olival, falecida; deixa os filhos: Jessica Olival de Andrade e Nicolas Olival Gonsalves, falecido. Deixa a neta Lara Beatriz, demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 14h30 às 17h00 na sala "Esmeralda" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. REGINA SOAVE DA COSTA Faleceu dia 27/08/2026 na cidade de Piracicaba, aos 92 anos de idade e era viúva do Sr. Manoel da Costa. Era filha do Sr. Alexandre Soave e da Sra. Erminia Martim, falecidos. Deixa os filhos: Osmar Antonio da Costa, falecido; Maria do Carmo da Costa Mazaia casada com Marcio Alves Mazaia; Valdir Donisete da Costa casado com Regiane Maria do Carmo Sipriane da Costa. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 28/09/2026 as 13:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Rio das Pedras, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SR. ROSSINI FERNANDES DE OLIVEIRA (DODÓ) Faleceu dia 27/09/2026 na cidade de Piracicaba aos 70 anos de idade e era filho do Sr. João Fernandes de Oliveira e da Sra. Isaulina Santos de Oliveira, falecidos. Deixa as filhas: Cristiane Santos de Oliveira; Suze Oliveira de Camargo; Monique Santos Oliveira; Leidiane Prado. Deixa netos, familiares e amigos. O seu corpo foi transladado em auto fúnebre para a cidade de São Pedro e seu sepultamento ocorreu dia 27/09/2026 as 16:00hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal – sala 01, seguindo para o Cemitério Parque de São Pedro. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. TEREZA GARCIA DE OLIVEIRA Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 83 anos, filha dos finados Sr. José Antonio Garcia e da Sra. Izaura do Prado Garcia, era casada com o Sr. Constantino Lopes de Oliveira; deixa os filhos: Maria Cecilia de Oliveira Custodio, casada com o Sr. Valter Custodio e Marcos Cesar de Oliveira, casado com a Sra. Maria Nazare da Silva Oliveira. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 da sala "03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. VILMA ZINSLY PINHEIRO Faleceu ontem, nesta cidade, contava 62 anos filha dos finados Sr. Paulo Zinsly e da Sra. Antonia Assalim Zinsly, era casada com o Sr. Claudinei Paes Pinheiro; deixa os filhos: Rafaela Zinsly Pinheiro e Matheus Zinsly Pinheiro. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 do Velório da Saudade, sala "04", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. WANDERLEY ANTONIO DA SILVA Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 55 anos, filho do Sr. Antonio Matias da Silva e da Sra. Daila Balbina da Silva, falecida; deixa os filhos: Beatriz Soares Silva, casada com o Sr. Stevan da Silva Souza; Bruna Soares Silva; Wanderleia Soares Silva, casada com o Sr. Gabriel Douglas de Oliveira Lima; Wanessa Soares Silva; Gabriele Soares Silva; Vitoria Tonussi da Silva; Gessica Soares Silva e Wanderley Antonio da Silva Junior. Deixa netos, irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Safira", para o Cemitério Municipal da Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.