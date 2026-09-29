SR. ADEMIR CAETANO Faleceu dia 26/09/2026 na cidade de Limeira, aos 73 anos de idade e era casado com a Sra. Marlene Alves Caetano. Era filho do Sr. Antonio Caetano e da Sra. maria de Lourdes Camilo Caetano, falecidos. Deixa o filho: Marcelo Matheus Caetano. Deixa familiares e amigos. O Velório ocorreu dia 27/09/2026 no Memorial Metropolitano de Piracicaba - sala Diamante, a partir das 09:00hs até às 16:00hs. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

SRA. ANGELA MARIANO FERREIRA Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 93 anos, filha dos finados Sr. Avelino Mariano dos Reis e da Sra. Luiza Barbosa dos Santos, era viúva do Sr. João Ferreira; deixa os filhos: Ruth Ferreira Fogaça, casada com o Sr. Elizeu Fogaça; Angela Maria Ferreira de Moraes, casada com o Sr. José Luiz de Moraes e João Carlos Ferreira, casado com a Sra. Luiza Helena Domingues Ferreira. Deixa netos, bisnetos, irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h00 do Velório do Crematório Memorial Metropolitanos de Piracicaba, sala "Esmeralda", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SRA. ANTONIA CALTAROSSA DE ASSIS LEITE Faleceu ontem, nesta cidade, contava 86 anos, filha dos finados Sr. Atilio Caltarossa e da Sra. Maria Fazenaro, era viúva do Sr. José de Assis Leite; deixa os filhos: Luiz Roberto de Assis Leite, casado com a Sra. Valdileide Lisboa Maciel de Assis Leite e José Sebastião Leite, falecido. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 10h30 do Velório da Saudade, sala "07", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.