Filha e neta de agricultores e comerciantes, Nancy Ferruzzi Thame nasceu em Lucélia-SP e construiu em Piracicaba uma trajetória marcada pela agricultura, pela educação, pelo meio ambiente e pela participação na vida pública. Veio para a cidade em 1979 cursar engenharia agronômica na Esalq-USP. É bacharel em Direito e também se especializou em ciência política, gestão ambiental e educação ambiental.

Ao longo de sua vida profissional, Nancy atuou em diferentes áreas. Trabalhou no Ministério da Agricultura, foi professora e coordenadora de curso de Agronomia, diretora de Horto Florestal em Presidente Prudente e participou de projetos de capacitação de mulheres em diferentes regiões do Estado de São Paulo.

Retornou para Piracicaba em 1996 e atuou como empresária. Em 2016 foi eleita vereadora e exerceu o mandato entre 2017 e 2020. Sua atuação na Câmara Municipal foi marcada pela defesa do meio ambiente, do planejamento e da gestão territorial sustentável, do fortalecimento da agricultura sustentável e dos direitos das mulheres, além da promoção da formação política e cidadã.

Posteriormente, esteve à frente da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, entre 2021 e 2024. No período, trabalhou com políticas públicas de apoio à agricultura familiar, à produção de alimentos locais, desenvolvimento da zona rural, preservação ambiental e proteção de nascentes. Mãe de três filhos e avó de dois netos, Nancy também construiu sua trajetória conciliando a vida profissional, familiar e a participação em diferentes espaços de atuação. Foi casada com Antonio Carlos de Mendes Thame, ex-prefeito de Piracicaba e ex-deputado federal, com quem compartilhou a vida familiar e o compromisso com a cidade. Nos últimos anos de vida de Mendes Thame, Nancy também acompanhou de perto seu enfrentamento a uma doença degenerativa, até seu falecimento, em 2022.

Atualmente, preside o Partido Verde no Estado de São Paulo e se prepara para um novo desafio na vida pública: está candidata à deputada federal, com o compromisso de representar Piracicaba, a região e o Estado de São Paulo na Câmara dos Deputados.

Piracicaba está há anos sem eleger um deputado federal. O que a senhora acredita que um deputado da cidade precisa fazer de diferente para garantir que os interesses de Piracicaba e da região tenham peso em Brasília?

Piracicaba ficou sem representante no Congresso Nacional e é importante lembrar que 93 mil eleitores não foram às urnas e quase 90 mil votaram em candidatos de fora, muitos deles que nem mesmo conhecem ou têm conexão com a nossa cidade. O deputado de Piracicaba não pode ser despachante de Brasília em Piracicaba; ele tem que ser despachante de Piracicaba em Brasília.

O que eu vou fazer de diferente é simples, está na rastreabilidade. Os recursos virão com critério e transparência, fortalecendo as Instituições e o Terceiro Setor, de forma responsável. Sem dúvida, a Santa Casa e o Hospital da Cana estão entre as prioridades. É importante destacar que muito além das emendas, um bom deputado ou uma boa deputada deve usar a potente estrutura técnica do Congresso para pesquisas, elaboração de proposituras e apoio a bons projetos de lei que já se encontram em tramitação. O espaço eletivo nos dá voz e deve servir também como ponto de apoio para as demandas do nosso município e região, para as pautas que defendemos, para fiscalização e acompanhamento do orçamento da União.

A agricultura familiar e o desenvolvimento rural são algumas das principais bandeiras de sua trajetória. Se eleita, quais medidas pretende defender no Congresso para fortalecer os pequenos produtores e garantir mais renda e segurança alimentar?

Sou engenheira agrônoma e quando falo em agricultura familiar e renda, falo de uma vida dedicada à área. Falo do apoio dado a agricultores quando estive na Universidade, no Ministério da Agricultura, na Câmara de Vereadores e à frente da Secretaria de Agricultura e Abastecimento de Piracicaba.

Um país como o nosso, que tem ciência de excelência e é ponta de pesquisa em agricultura tropical, que tem diversidade de sistemas e capacidade de inovação, tem todos os ingredientes para decisões assertivas em relação aos sistemas agroalimentares. Porém, temos desafios e estes dependem de ações políticas para conectar clima, ambiente, formação de pessoas, infraestrutura, inovação e a segurança alimentar e nutricional.

Todas as áreas são importantes e a agricultura familiar tem uma transição mais fácil para a produção orgânica e agroecológica. É a agricultura presente na mesa dos brasileiros todos os dias e que deve ser promovida e fortalecida nos municípios. Há programas federais e estaduais que precisam ter atenção especial para que isso aconteça

Posso citar algumas medidas práticas, como o investimento na Merenda Escolar, através do PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar, que por lei garante 30% de compra da agricultura familiar e que deve atualizar valores e subir de patamar. Hoje são destinados R$ 5,7 bilhões para o programa no país, mas os valores estão desatualizados.

Um outro exemplo diz respeito ao crédito. O PRONAF - Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, precisa chegar aos agricultores, pois existe uma burocracia que os exclui. É preciso ajudar a resolver pendências fundiárias, ambientais e documentais e de assistência técnica permanente. Existe um paradoxo, o recurso é disponível, mas inacessível.