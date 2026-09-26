Filha e neta de agricultores e comerciantes, Nancy Ferruzzi Thame nasceu em Lucélia-SP e construiu em Piracicaba uma trajetória marcada pela agricultura, pela educação, pelo meio ambiente e pela participação na vida pública. Veio para a cidade em 1979 cursar engenharia agronômica na Esalq-USP. É bacharel em Direito e também se especializou em ciência política, gestão ambiental e educação ambiental.

Ao longo de sua vida profissional, Nancy atuou em diferentes áreas. Trabalhou no Ministério da Agricultura, foi professora e coordenadora de curso de Agronomia, diretora de Horto Florestal em Presidente Prudente e participou de projetos de capacitação de mulheres em diferentes regiões do Estado de São Paulo.

Retornou para Piracicaba em 1996 e atuou como empresária. Em 2016 foi eleita vereadora e exerceu o mandato entre 2017 e 2020. Sua atuação na Câmara Municipal foi marcada pela defesa do meio ambiente, do planejamento e da gestão territorial sustentável, do fortalecimento da agricultura sustentável e dos direitos das mulheres, além da promoção da formação política e cidadã.