“Um candidato a deputado federal, por estar em um partido maior, pode obter uma votação muito expressiva, mas ter vários candidatos fortes disputando votos dentro do mesmo partido pode inviabilizar a vitória na eleição. Pois, estando em um grande partido, um candidato bem votado pode não alcançar uma cadeira, dependendo de como a votação da legenda e a distribuição das vagas se comportarem”, informa Érica Gorga, candidata à Câmara dos Deputados pelo PRD (Partido Renovação Democrática, ex-Patriota).

De acordo com analistas políticos e as regras de proporcionalidade vigentes no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), candidatos que disputam uma cadeira na Câmara dos Deputados por legendas com menor expressão de votos podem encontrar um cenário matematicamente vantajoso. Embora o senso comum aponte que as grandes estruturas partidárias dominam o pleito, a engenharia do quociente eleitoral e do quociente partidário muitas vezes abre caminhos competitivos e com menor exigência de votação nominal absoluta para quem concorre em chapas enxutas.

Em visita ao Hospital Fornecedores de Cana, com Vice-Presidente Sr. José Coral e Diretora-Geral Lucimeire Peixoto à esquerda de Érica Gorga e demais colaboradoras.

O cerne dessa vantagem reside na dinâmica do sistema proporcional, onde o eleitor, ao digitar o número de seu candidato a deputado federal, está votando também na legenda à qual ele pertence. O preenchimento das vagas no Parlamento é definido a partir do cálculo do Quociente Eleitoral (QE), que é a divisão do total de votos válidos de um estado pelo número de cadeiras em disputa. Para um partido garantir o direito de ocupar vagas de forma direta na primeira rodada de distribuição, a soma de todos os votos de sua chapa de candidatos precisa atingir o QE.

Para explicar a dinâmica prática desse cálculo e como ela interfere na disputa pelas cadeiras, Érica Gorga detalhou o funcionamento da regra proporcional. “O Quociente Eleitoral funciona como uma linha de corte coletiva, calculada dividindo-se o total de votos válidos de todo o estado pelo número de vagas disponíveis na Câmara Federal. Esse número define quantos milhares de votos um partido ou federação precisa somar, juntando o desempenho de todos os seus candidatos, para ter direito a conquistar uma cadeira no Parlamento”, explicou a candidata.