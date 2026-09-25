SRA. ADRIANA DE PAULA RAMOS Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 61 anos, filha dos finados Sr. Paulo Ramos Dias e da Sra. Nadir Inacio Ramos, deixa familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SRA. ALMERINDA OLIVEIRA Faleceu ontem, nesta cidade, contava 88 anos, filha dos finados Sr. Jose Manoel dos Santos e da Sra. Clemência de Oliveira, era viúva do Sr. João Francisco de Oliveira; deixa os filhos: Luis Carlos dos Santos; Lusimeire de Oliveira Soares, casada com o Sr. Luis Marcos Soares e Paulo Henrique de Oliveira, casado com a Sra. Cristiane Auxiliadora Alves de Oliveira. Deixa irmãos, netos, bisnetos, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 17h00 da sala "02", do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SR. ANTONIO CADORIN Faleceu ontem, nesta cidade, contava 86 anos, filho dos finados Sr. Antonio Cadorin e da Sra. Anna Melotti, era viúvo da Sra. Maria Francisca Gastardelo Cadorin; deixa os filhos: Eliana Aparecida Cadorin de Macedo, viúva do Sr. Adelino de Assis Rosa de Macedo; Gilberto Benedito Cadorin, casado com a Sra. Benedita Aparecida Spinoza Cadorin e José Nivaldo Cadorin, casado com a Sra. Rosemeire Costa Aguiar Cadorin. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 16h30 da sala "A - Jasmin" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.