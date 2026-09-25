SRA. ADRIANA DE PAULA RAMOS Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 61 anos, filha dos finados Sr. Paulo Ramos Dias e da Sra. Nadir Inacio Ramos, deixa familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. ALMERINDA OLIVEIRA Faleceu ontem, nesta cidade, contava 88 anos, filha dos finados Sr. Jose Manoel dos Santos e da Sra. Clemência de Oliveira, era viúva do Sr. João Francisco de Oliveira; deixa os filhos: Luis Carlos dos Santos; Lusimeire de Oliveira Soares, casada com o Sr. Luis Marcos Soares e Paulo Henrique de Oliveira, casado com a Sra. Cristiane Auxiliadora Alves de Oliveira. Deixa irmãos, netos, bisnetos, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 17h00 da sala "02", do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. ANTONIO CADORIN Faleceu ontem, nesta cidade, contava 86 anos, filho dos finados Sr. Antonio Cadorin e da Sra. Anna Melotti, era viúvo da Sra. Maria Francisca Gastardelo Cadorin; deixa os filhos: Eliana Aparecida Cadorin de Macedo, viúva do Sr. Adelino de Assis Rosa de Macedo; Gilberto Benedito Cadorin, casado com a Sra. Benedita Aparecida Spinoza Cadorin e José Nivaldo Cadorin, casado com a Sra. Rosemeire Costa Aguiar Cadorin. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 16h30 da sala "A - Jasmin" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. AYRTON FERRAZ TOLEDO Faleceu dia 24/09/2026 na cidade de Piracicaba, aos 89 anos de idade e era casado com a Sra. Shirley Sebastiana Galani Toledo. Era filho do Sr. Benedito Ferraz Toledo e da Sra. Stella Nozelle. Deixa os filhos: Airton Ferraz de Toledo Junior casado com Maria das Graças Ferraz Toledo; Leni Ferraz Toledo; Denise Ferraz Toledo, falecida. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 25/09/2026 as 15:30hs saindo a urna mortuária do Velório Memorial Metropolitano de Piracicaba – Sala Diamante, seguindo para o Cemitério da Saudade. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. GISLENE CRISTINA DE MORAES Faleceu ontem, nesta cidade, contava 51 anos, filha dos finados Sr. João Aparecido de Moraes e da Sra. Isaura Aparecida Costa de Moraes, era casada com o Sr. Roberto Rocha de Souza; deixa os filhos: Paloma de Moraes Celestino, casada com o Sr. Wendson Filgueira; Karina de Moraes Celestino; Caio Moraes Celestino e Poliana de Moraes Celestino, casada com o Sr. João Victor. Deixa os netos Henrique, Daniel e Maju; demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 14h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. JOÃO GADELHA DE SOUZA Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 86 anos, filho dos finados Sr. Eneas Gadelha de Souza e da Sra. Laura Isabel de Souza, era viúvo da Sra. Catarina Pinto de Souza, deixa os filhos: Aparecido Gadelha de Sousa, casado com a Sra. Josefa Monteiro de Sousa; Carlos Alberto Gadelha de Sousa, casado com a Sra Maria Gessi Candido; Laura Gadelha de Sousa Luiz, falecida deixando viúvo o Sr. Renato de Oliveira Luiz; Marcia Maria Gadelha de Sousa e Francisco Carlos Gadelha de Sousa. Deixa netos , bisnetos , demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. LUIZ CLAUDINO CALLEGARI Faleceu ontem, nesta cidade, contava 72 anos, filho dos finados Sr. Luiz Callegari e da Sra. Helena Cezarino Callegari, era casado com a Sra. Sueli Antonia Martim Callegari; deixa os filhos: Erica Aparecida Callegari Folha e Elton Luiz Callegari. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório Municipal de Rio das Pedras/SP, para o Cemitério Municipal da cidade de Rio das Pedras/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. MARIA LUIZA PEREIRA REBOUÇAS Faleceu dia 25/09/2026 na cidade de Piracicaba, aos 56 anos de idade e era filha do Sr. Almir Rebouças, falecido e da Sra. Sonia Maria Pereira Rebouças. Deixa os filhos: Amanda Salles, Fernanda Scarpari, Gabriel Rebouças, Pedro Andreoni. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 14:30hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – Sala 03, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. ODETE APARECIDA NEVES MARTINS Faleceu ontem, nesta cidade, contava 60 anos, filha dos finados Sr. Abel de Paula Neves e da Sra. Zulina da Conceição Neves, era casada com o Sr. Edval Martins; deixa as filhas: Alessandra Aparecida Neves de Oliveira, casada com o Sr. Edson Guerreiro; Regiane Cristina Neves da Silva, casada com o Sr. Otoniel Pereira da Silva e Gislaine Regina Neves de Azevedo, casada com o Sr. Jhonatan Collins. Deixa os netos: Wenderson, Gustavo, Larissa, Fernanda, Rayssa, Kauane, Radija, Bryan, Beatriz, Guilherme e Melissa, bisneta Mavie. Deixando também irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 14h00 às 17h45 na sala "Esmeralda" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, tendo seguido o féretro às 18h00 para a realização do Momento de Memórias no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. VANDA MARIA FERREIRA Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 73 anos, filha dos finados Sr. Antonio Bernardes Gonçalves e da Sra. Maria Dolores Borges, era casada com o Sr. Afranio Custodio Ferreira, deixa os filhos: Anderson Clayton Ferreira, casado com a Sra. Giovana Gouveia Ferreira; Raquel Maria Ferreira e Afranio Custodio Ferreira Filho, casado com a Sra. Brenda Torres. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.