Em férias após uma temporada de muitas conquistas na ginástica rítmica, multicampeã Nicole Pircio visitou, na manhã desta sexta-feira (25), a EE Antônio Pinto de Almeida Ferraz (Apaf), no Caxambu. Na oportunidade, Nicole conversou com cerca de 350 alunos no ensino fundamental 2 (sexto ao nono ano) sobre sua vitoriosa carreira.

A visita da atleta piracicabana aconteceu poucos dias depois de ter conquistado com a Seleção Brasileira mais um título – os Jogos Sul-Americano da categoria, realizados em Santa Fé, na Argentina, competição que foi finalizada no último final de semana.

Nicole faz parte do conjunto brasileiro, que conquistou os três títulos que estavam em disputa em Santa Fé — conjunto geral, cinco bolas e série mista. Integraram a equipe brasileira, além de Nicole, as atletas Maria Eduarda Arakaki, Mariane Gonçalves, Julia Kurunczi, Renata Diniz e Sofia Madeira.