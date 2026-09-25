Em férias após uma temporada de muitas conquistas na ginástica rítmica, multicampeã Nicole Pircio visitou, na manhã desta sexta-feira (25), a EE Antônio Pinto de Almeida Ferraz (Apaf), no Caxambu. Na oportunidade, Nicole conversou com cerca de 350 alunos no ensino fundamental 2 (sexto ao nono ano) sobre sua vitoriosa carreira.
A visita da atleta piracicabana aconteceu poucos dias depois de ter conquistado com a Seleção Brasileira mais um título – os Jogos Sul-Americano da categoria, realizados em Santa Fé, na Argentina, competição que foi finalizada no último final de semana.
Nicole faz parte do conjunto brasileiro, que conquistou os três títulos que estavam em disputa em Santa Fé — conjunto geral, cinco bolas e série mista. Integraram a equipe brasileira, além de Nicole, as atletas Maria Eduarda Arakaki, Mariane Gonçalves, Julia Kurunczi, Renata Diniz e Sofia Madeira.
Durante sua visita à escola, Nicole falou um pouco sobre sua vitoriosa carreira - seus títulos e conquistas. Lembrou do início de carreira, ainda no PDB (Projeto de Desporto de Base) da Prefeitura de Piracicaba, dos testes para a Seleção Brasileira, da mudança para o Unopar, em Curitiba, e depois para Aracaju-SE, onde fica o Centro de Treinamento da Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica.
Após sua palavra inicial, os estudantes, sob forte sol da manhã desta sexta-feira (a quadra da escola está há cerca de três anos sem cobertura), tiveram a oportunidade de fazer perguntas à atleta. Ao final, a ginasta mostrou algumas das muitas medalhas de ouro conquistadas ao longo da carreira e fez fotos com alguns alunos.
A visita de Nicole faz parte da composição da disciplina Eletiva extracurricular “Grandes Atletas do Esporte Brasileiro”, ministrada pela professora Maria Catarina Meirelles, na qual a história da competidora piracicabana foi retratada. A modalidade GR também é matéria estudada na disciplina de Educação Física dos sétimos anos, também ministrada por Catarina.
A diretoria do Apaf, Lilia Maria Cardoso Esquierro, afirmou que visitas como essas ajudam o estudante ter boas referências e fazem parte do processo pedagógico das escolas de tempo integral, que é formar futuros cidadãos. “Foi tudo muito bonito. Os alunos amaram”, completou a diretora.
FÉRIAS
Após os Jogos Sul-Americanos, Nicole Pircio entrou em um período de férias e não há mais competições agendadas para este ano. Em 2027, estão programadas algumas etapas de Copa do Mundo, que servem de preparação visando aos Jogos Olímpicos de Los Angeles/2028, competição na qual a equipe brasileira já garantiu classificação de forma antecipada.